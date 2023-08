Sven Mislintat wekt verbazing: 'Niemand van Ajax wist hiervan'

Ajax zorgde deze week voor een verrassing op de transfermarkt door Diant Ramaj over te nemen van Eintracht Frankfurt. Mike Verweij zet in de podcast Kick-off van De Telegraaf zijn vraagtekens bij de transfer van de 21-jarige keeper.

Ramaj is als stand-in van Gerónimo Rulli naar de Johan Cruijff ArenA gehaald. "Als je dan leest dat hij zelf verbaasd was dat Ajax voor hem kwam en dat ook de mensen in Duitsland daar niets van begrijpen… Maar ook de scouting, niemand van Ajax wist hiervan. Die jongen is zelf verbaasd. Moet je dan een keeper uit Duitsland halen?", vraagt Verweij zich af.

Artikel gaat verder onder video

Waar Ramaj reeds is neergestreken in Amsterdam, staat Jakov Medic op het punt over te komen van St. Pauli. Ajax heeft daarnaast interesse in Hikori Ito, een centrale verdediger van VfB Stuttgart. "Mislintat zei rondom het vertrek van John Heitinga dat hij absoluut niet van plan was allerlei spelers uit Duitsland te halen. Dat doet hij niet, want hij zit ook in de Balkan", grapt Verweij. "Maurice Steijn zei dat hij heel graag Nederlanders erbij wilt, maar dat gebeurt dus ook niet."

Dat Ajax een transfersom van tien tot twaalf miljoen euro heeft betaald voor Ramaj, klopt volgens Verweij niet. "Dan had het in het persbericht van Ajax moeten staan. Het gaat volgens mij om drie, vier miljoen en het bedrag kan opgebouwd worden met allerlei bonussen, waardoor het alsnog een aanzienlijk bedrag kan worden."