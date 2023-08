Sydney van Hooijdonk haalt uit naar Andy van der Meijde na uitspraken bij Veronica Offside: 'Pure leugens'

Sydney van Hooijdonk heeft op X, voorheen Twitter, gereageerd op de uitspraken die Andy van der Meijde maandagavond deed tijdens de uitzending van Veronica Offside. De voormalig Oranje-international zei dat de zoon van Pierre van Hooijdonk vorig seizoen niet alles heeft gespeeld bij NAC Breda ‘omdat hij dronken onder de douche was gevallen en een blessure aan zijn hand had’. De aanvaller van Bologna spreekt van ‘pure leugens’.

De familie Van Hooijdonk houdt de gemoederen nadrukkelijk bezig. Zondagavond deed Van Hooijdonk senior tijdens de uitzending van Studio Voetbal een aantal opvallende uitspraken over Ajax-trainer Maurice Steijn, die inmiddels een rectificatie én excuses heeft geëist. Het is op dit moment nog maar de vraag of Van Hooijdonk terugkomt op zijn uitspraken. De beschuldiging van de voormalig Oranje-international werd maandagavond ook bij Veronica Offside besproken. Van der Meijde nam het op voor Steijn.

De oud-speler van onder meer Ajax en PSV vertelde ook een anekdote over Van Hooijdonk junior. Steijn en Van Hooijdonk kunnen niet door één deur, mede doordat de huidige Ajax-trainer Van Hooijdonk junior niet altijd liet spelen gedurende zijn periode als hoofdtrainer van NAC Breda. Van der Meijde opperde maandagavond bij Veronica Offside te weten waarom. “In de zeven wedstrijden die hij niet gespeeld heeft was hij geblesseerd, omdat hij dronken onder de douche was gevallen en een blessure aan zijn hand had. Clubs gaan nu twijfelen omdat zijn vader allemaal rare dingen zegt, dus hij pakt zijn zoon er ook nog mee.”

Van Hooijdonk junior, die momenteel onder contract staat bij Bologna, heeft een dag later van zich laten horen via X. “Volgens Andy van der Meyde kun je niet zomaar dingen de wereld in brengen op landelijke tv. Maar vervolgens pure leugens over mij verspreiden dat ik dronken in de douche ben gevallen, een gat in mijn hand had en daardoor niet meer heb gespeeld.” Bijna drie jaar geleden plaatste Van Hooijdonk junior op het voormalige Twitter twee foto's na een glijdpartij onder de douche. Volgens de toenmalig spits van NAC Breda was zijn douchedeur geklapt, waardoor hij tijdelijk niet in actie kon komen.

