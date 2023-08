Maurice Steijn eist rectificatie, maar dat is Pierre van Hooijdonk niet van plan: 'Dan komt het volgende punt...'

Pierre van Hooijdonk baarde afgelopen zondag tijdens de uitzending van Studio Voetbal opzien met zijn uitspraken over Maurice Steijn. De hoofdtrainer van Ajax eist dat de voormalig Oranje-international zijn uitspraken rectificeert op de site van de NOS, maar dat is hij niet van plan. Dat vertelt NAC Breda-watcher Yadran Blanco in de nieuwste aflevering van De Gegenpressing Podcast van BN DeStem althans.

Van Hooijdonk beschuldigde Steijn van ‘betrokkenheid bij duistere dealtjes met bevriende zaakwaarnemers’ tijdens diens periode als hoofdtrainer van NAC Breda. Daags na de uitzending van Studio Voetbal kwam al naar buiten dat Steijn een rectificatie verwacht. Bovendien eist hij dat Van Hooijdonk zich bij zijn eerstvolgende opwachting bij Studio Voetbal verontschuldigt. Maar de oud-voetballer van onder meer NAC en Feyenoord lijkt geenszins van plan terug te komen op zijn uitspraken. “Vanuit Steijn is er gesommeerd tot een rectificatie. We weten inmiddels dat de termijn daarvan woensdagmiddag om 12.00 uur verloopt. Dat gaat hij, zoals wij begrijpen, niet doen”, vertelt Branco.

Artikel gaat verder onder video

Volgens berichtgeving door De Telegraaf eisen Steijn en zijn advocaat Jan Kabalt uiterlijk vrijdag een rectificatie op de site van de NOS. Van Hooijdonk zou zich momenteel beraden over een reactie, maar volgens Branco ligt een excuses niet in de lijn der verwachting. “Hij gaat niet zijn excuses aanbieden, dus dan komt het volgende punt. Dan komt er een kort geding. Vanuit NAC zegt men dat ze het rustig gaan bekijken, hoe het proces in gang wordt gezet.” Van Hooijdonk hoeft in ieder geval niet te vrezen voor zijn functie bij NAC. De oud-prof zit in de Raad van Commissarissen van de club uit Breda. “De positie van Pierre staat momenteel niet ter discussie, omdat hij zijn uitspraken deed op persoonlijke titel en dus niet als RvC-lid van NAC.”

De Keuken Kampioen divisionist lijkt niet in paniek te zijn geraakt door de ophef die de uitspraken die van Van Hooijdonk hebben veroorzaakt. “Ook omdat de algehele gedachte bij NAC is dat het een zaak is tussen de NOS en Pierre. Dat NAC hierbuiten staat, omdat hij het heeft gezegd in een uitzending van de NOS”, zegt Branco. De NOS heeft maandagavond een eerste reactie gegeven op de ontstane commotie. “Van de gasten aan tafel wordt ook verwacht dat zij hun mening en analyses geven. Het is wel belangrijk dat de beweringen onderbouwd worden. Dat is in deze eerste uitzending van het seizoen onvoldoende of niet gebeurd. Dat is onderdeel van de evaluatie”, aldus Jacqueline Smit, hoofd van NOS Sport.

