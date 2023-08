Advocaat Maurice Steijn stelt ultimatum: Pierre van Hooijdonk moet uiterlijk vrijdag zijn uitspraken rectificeren

Als het aan advocaat Jan Kabalt ligt, dan heeft Pierre van Hooijdonk uiterlijk vrijdag op de website van de NOS zijn opvallende uitspraken over Ajax-hoofdtrainer Maurice Steijn gerectificeerd. Kabalt is bovendien van mening dat de voormalig profvoetballer van onder meer NAC en Feyenoord bij zijn eerstvolgende optreden bij Studio Voetbal zijn excuses maakt. Doet Van Hooijdonk dat niet, dan volgt er naar alle waarschijnlijkheid een kort geding. Dat meldt De Telegraaf.

We zijn inmiddels bijna 48 uur verder, maar de recente uitzending van Studio Voetbal is nog altijd onderwerp van gesprek. Vooral de uitspraken van Pierre van Hooijdonk over Ajax-trainer Steijn houden de gemoederen flink bezig. Dat Steijn en de voormalig Oranje-international niet door één deur kunnen, is een publiek geheim. Maar zondagavond ging Van Hooijdonk nog een stap verder. De analist, die ook regelmatig te zien is op ESPN, beschuldigde Steijn van ‘betrokkenheid bij duistere dealtjes met bevriende zaakwaarnemers’ tijdens diens periode als hoofdtrainer van NAC Breda.

Die uitspraak is vanzelfsprekend niet goed gevallen bij Steijn. Maandag werd al duidelijk dat de hoofdtrainer van Ajax eist dat Van Hooijdonk zijn uitspraken rectificeert. Dat heeft hij tot op heden niet gedaan, wat voor de advocaat van Steijn reden lijkt te zijn geweest om aan de oud-profvoetballer een ultimatum te stellen: uiterlijk vrijdag moet hij op de website van de NOS zijn uitspraken hebben gerectificeerd. “Als Van Hooijdonk dat niet doet, dan dreigt een kort geding. Steijn nam advocaat Kabalt in de arm van de uitzending van Studio Voetbal van afgelopen zondag. Hij kan ook aangifte van smaad doen”, schrijft De Telegraaf.

Volgens de krant beraadt Van Hooijdonk zich nog op een reactie. “De oud-international zit tegenwoordig in de raad van commissarissen van NAC en is daar verantwoordelijk voor technische zaken. Bij de club uit Breda wenst vooralsnog niemand inhoudelijk in te gaan op de aantijgingen van de clubicoon en commissaris. Ajax laat weten Steijn volledig te steunen.”

