Tiental Go Ahead Eagles alsnog maatje te groot voor FC Volendam

Go Ahead Eagles heeft in de Adelaarshorst de eerste driepunter van het seizoen bijgeschreven. In een wedstrijd met twee gezichten werd FC Volendam met 4-1 geklopt. In een wervelende eerste helft liep de thuisploeg uit naar een 3-0 voorsprong. Een oliedomme rode kaart van Bobby Adekanye vlak voor rust zorgde echter voor een fikse ommekeer. Daryl van Mieghem deed wat terug, maar de Deventerse overwinning kwam - mede door een late treffer van Enric Llansana - niet meer in gevaar. De Eagles bleven daardoor voor de achtste thuiswedstrijd op rij in de Eredivisie ongeslagen.