Tygo Land gaat vergelijking met Frenkie de Jong niet uit de weg

Tygo Land heeft zaterdag zijn debuut gemaakt voor PSV 1. De zeventienjarige middenvelder viel in de negentigste minuut in tegen FC Utrecht (2-0). Zijn entree is opvallend, want hij speelde nog niet eens voor Jong PSV. "Een heel mooi moment. Ik ben er heel blij mee", zegt hij tegen ESPN.

"Het maakt me niet heel veel uit hoe lang ik speelde. Ik ben blij dat ik überhaupt de bal heb aangeraakt", lacht Land. "Dat is fijn. Ik ben blij dat ik mocht invallen." De jongeling verwacht nog wel voor Jong PSV te gaan spelen dit seizoen. "Lijkt me wel. Even ervaring opdoen en dan kijken wanneer ik hier terug kan keren."

De speelstijl van Land wordt al langere tijd vergeleken met die van Frenkie de Jong. Zelf hoort hij die vergelijking ook vaak. "Ja, ik hoor 'm ook redelijk vaak, zeker bij de jongens hier bij PSV 1. Die maken de vergelijking wel regelmatig. Ik heb er zelf niet zoveel aan. Het is mooi dat ze het zeggen en dat ze gelijkenissen zien. Noa (Lang, red.) maakt de vergelijking vooral, en El Ghazi ook. Al die gasten eigenlijk wel."

Daarna krijgt Land van verslaggever Milan van Dongen de vraag om zichzelf voor te stellen, los van de vergelijking met De Jong. "Ik ben Tygo, ik ben een voetballende middenvelder. Een type-Frenkie de Jong. Ik wil veel aan de bal zijn, veel dribbelen, veel passen. Ik wil een verbindingsspeler zijn tussen de aanval en de verdediging. Aan de bal zijn vind ik het leukste wat er is." Zelfs als hij zichzelf voorstelt, gaat hij dus de vergelijking met De Jong niet uit de weg. "Ja, het is wel zo natuurlijk."