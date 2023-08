Debutant Tygo Land scoort ook buiten het veld punten in Instagram Story van PSV: 'Heerlijk toch dit!'

Tygo Land (17) maakte zaterdagavond zijn debuut in de hoofdmacht van PSV. De talentvolle middenvelder, die regelmatig vergeleken wordt met Frenkie de Jong, kwam in negentigste minuut in het veld tegen FC Utrecht (2-0). Na afloop verschenen er beelden van een Instagram Story van het clubaccount van PSV, waar een oplettende kijker wat opviel.

De cameraman legde vast hoe de PSV-spelers arriveerden bij het Philips Stadion en vervolgens naar de kleedkamer liepen. Daarin is te zien dat vrijwel de hele selectie beschikt over een Louis Vuitton-tasje, behalve Land. De jongeling kwam aan met een Eastpak-rugzak, en dat wordt gewaardeerd. “Heerlijk toch dit”, reageert de twitterraar.