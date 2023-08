PSV ook langs FC Utrecht: Bosz krijgt luxeprobleem voor aanvallende posities

PSV is ook het Eredivisie-seizoen goed begonnen. Net als tegen Feyenoord en Sturm Graz maakten de Eindhovenaren tegen FC Utrecht een goede indruk en was Noa Lang opnieuw van doorslaggevend belang. Hij nam zaterdagmiddag vlak voor rust op fraaie wijze het eerste doelpunt van de avond voor zijn rekening en zag Yorbe Vertessen op aangeven van Ismael Saibari het duel beslissen. Laatstgenoemde maakte een meer dan uitstekende indruk na de pauze.

De verwachtingen waren hooggespannen in het door de vakantie niet helemaal uitverkochte Philips Stadion, want PSV speelde uitstekend tegen Feyenoord en veegde midweeks de vloer aan met Sturm Graz, dat met 4-1 nog goed weg kwam. Ook het eerste kwartier tegen het vernieuwde FC Utrecht was indrukwekkend van de mannen van Peter Bosz, die ondanks het drukke programma geen wijzigingen had doorgevoerd in zijn basiselftal.

Artikel gaat verder onder video

Maar ondanks een groot veldoverwicht kwam PSV niet tot overdreven grote kansen en had het mazzel dat Anastasios Douvikas te zelfzuchtig was bij een gevaarlijke uitbraak en naast schoot, in plaats van de bal af te leggen en een zekere goal te krijgen. FC Utrecht werd door de thuisploeg gedwongen tot counteren en deed dat af en toe gevaarlijk, maar was ofwel niet scherp genoeg in de afronding en anders lag PSV-goalie Walter Benítez op goede wijze in de weg.

Ondanks Lang vlak voor de pauze op fraaie wijze toesloeg en de scorende opende, ging PSV opnieuw vol vooruit voetballend de tweede helft in tegen FC Utrecht. Daarbij liet Saibari – die halverwege Isaac Babadi kwam vervangen – zich heel positief zien. Met een poging van ver dacht hij de eerder reddende Vasilis Barkas te kunnen passeren. De Griek liet met een heel fraaie reflex na snel teruglopen echter zien waarom de club hem ondanks de aanwezigheid van Mattijs Branderhorst nog ophaalde. Barkas voorkwam op fraaie wijze het beslissende doelpunt.

Die beslissende treffer viel even later alsnog met opnieuw een hoofdrol voor de uitstekend invallende Saibari. Hij profiteerde van een fout van Mike te Hoorn en stuurde mede-invaller Yorbe Vertessen weg in de diepte. De Belg rondde koeltjes af en besliste het duel alsnog. Daarmee lijkt Bosz steeds meer luxeproblemen te krijgen voorin, want hoewel Guus Til (die nog bijna scoorde) nog even mocht invallen, klopt naast Babadi ook Saibari op de deur en dat terwijl huurling Malik Tillman nog negentig minuten op de bank bleef.

Lang is gezien zijn prachtgoal onomstreden voorin, hetzelfde lijkt te gelden voor Luuk de Jong en Johan Bakayoko, waardoor Bosz voorin mensen moet gaan teleurstellen. Het zijn echter luxeproblemen voor de oefenmeester, die door de 2-0-zege in elk geval voor even aan kop van de Eredivisie staat. Die positie is het doel voor PSV, dat dan nog wel aandacht moet houden voor kansen uit de omschakeling van de opponenten. FC Utrecht speelde een aantal momenten niet goed uit, anders had het zeker nog spannend(er) kunnen worden in Eindhoven.

What a goal!

Noa Lang

PSV Eindhoven: 1-0 :FC Utrecht

Assist: Ibrahim Sangare#psvutr pic.twitter.com/NmUaiOQrC8 — ' Burak | Dutch League #Eredivisie 🇹🇷🇳🇱 (@DutchLeagues) August 12, 2023