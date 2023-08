Valentijn Driessen en Mike Verweij beschuldigen niet alleen Jakov Medic van tweede Ajax-tegentreffer

Ajax morste afgelopen zaterdag op bezoek bij Excelsior de eerste punten van het seizoen. De Amsterdammers waren nog niet op hun gewenste niveau, en zagen er met name bij de tegendoelpunten niet lekker uit. Jakov Medic speelde een zeer ongelukkige rol bij de 2-1 van Nikolas Agrafiotis, maar volgens Valentijn Driessen en Mike Verweij was de verdediger niet de enige schuldige van de tegentreffer.

Het onderwerp komt ter sprake tijdens de Kick-off podcast van De Telegraaf. Bij de tweede tegengoal van Ajax verspeelde Medic op kinderlijk eenvoudige wijze de bal in de eigen zestien, waardoor Excelsior kon profiteren. “Als je die 2-1 ziet, waarom speelt Jay Gorter Medic daar in godsnaam aan? De fout ligt wel bij Medic, laat dat duidelijk zijn, alleen Gorter had hem daar niet hoeven aanspelen”, vertelt Verweij.

De Ajax-clubwatcher is overigens wel fan van de vervanger van de geblesseerde Gerónimo Rulli. “Ik vind Gorter op termijn wel een hele goede keeper.” Driessen is het niet eens met zijn collega. “Ik vind Gorter druk. Hij is niet echt rustgevend in de laatste lijn”, vertelt de chef voetbal van De Telegraaf, die liever Andries Noppert naar Amsterdam ziet komen.

Tijdens Kick-off vragen de analisten zich af wie de nieuwe doelman van het Nederlands elftal moet worden, nu Justin Bijlow maandenlang uit de roulatie is. “Voor Ronald Koeman is het ook wel zorgwekkend, want Jasper Cillessen lijkt zijn topniveau kwijt te zijn, en Bijlow is vaak geblesseerd”, stelt presentator Pim Sedee. “Mark Flekken hield afgelopen weekend de nul, en Noppert doet het prima bij sc Heerenveen”, weet Driessen.