Valentijn Driessen kraakt beleid Mislintat bij Ajax: 'Als je al die kneusjes niet had gehaald...'

Georges Mikautadze verdedigt vanaf deze zomer de clubkleuren van Ajax. Het had naar verluidt ook zomaar zo kunnen zijn dat de spits het shirt van een andere Nederlandse club droeg. Volgens chef voetbal van De Telegraaf Valentijn Driessen werd hij in het verleden aangeboden bij FC Utrecht.

Dat vertelt Driessen in een video-item voor De Telegraaf. Mikautadze stond de afgelopen jaren onder contract bij FC Metz, dat hem deze zomer voor maximaal twintig miljoen euro verkoopt aan Ajax. Utrecht had de kans om hem eerder al op te pikken. "Ik hoorde dat hij vorig jaar nog bij FC Utrecht is aangeboden. Die club hapte niet toe en dat geldt nu wel voor Ajax", aldus Driessen over Mikautadze, die voor vier jaar gaat tekenen in Amsterdam.

Mikautadze wees naar verluidt meerdere topclubs af. Dat bleek later om Tottenham Hotspur, Stade Rennes, Olympique Lyon en een onbekende Italiaanse club gaan. "Dat is dan ineens allemaal Europese top", vervolgt een cynische Driessen. "Dit wordt gespind om deze jongen op een bepaalde manier neer te zetten. En dat geldt ook voor technisch directeur Sven Mislintat. Om te laten zien dat hij echt topspelers koopt. We zullen zien of deze jongen een topspeler is."

"In de tweede Liga doet hij het heel goed, maar ik ken wel meer spitsen. Thomas Verheydt heeft het in de Eerste Divisie ook heel goed gedaan, en Henk Veerman doet het daar ook altijd goed." Mikautadze komt nu naar Amsterdam in plaats van Thiago Almada, die toch te duur leek voor de Amsterdammers. Volgens Driessen een gevolg van een verkeerde strategie op de transfermarkt: "Stel je voor dat je echt topspelers binnenhaalt... Ze hebben natuurlijk gewoon de verkeerde volgorde gevolgd. Ze hadden onze vriend uit Argentinië eerst moeten halen, dat is een topspeler en daaromheen ga je andere spelers halen."

Driessen vervolgt: "Maar wat Ajax doet: die kopen eerst de kneusjes en dan gaan ze kijken naar een topspeler maar dan hebben ze het geld er niet meer voor. Omdat ze geen 25 miljoen willen betalen voor een speler. Maar als je al die kneusjes nou niet had gekocht, dan had je makkelijk 25 miljoen kunnen betalen voor een speler." Presentator Pim Sedee moet nog maar zien of de aankopen die Mislintat tot nu toe deed aan de kwalificatie 'kneusjes' voldoen. "Sommige jongens zullen best wel renderen", geeft Driessen daarop toe, al is hij tot nu toe niet bijster onder de indruk. Maar van een 'hetze' tegen Mislintat is volgens de chef voetbal geen sprake: "Nee, ik voer een hetze tegen de spelers die niet bij Ajax thuishoren."