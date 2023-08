Valentijn Driessen snapt Dinamo Zagreb niet in onderhandelingen en denkt aan vervelend gevolg voor Ajax

Valentijn Driessen zet zijn vraagtekens achter het onderhandelingstraject van Ajax en Dinamo Zagreb over Josip Sutalo. De Kroatische verdediger zou pas naar Ajax mogen, nadat hij en zijn club weten of ze wel of niet in de Champions League-groepsfase gaan spelen. Dinamo Zagreb moet daarvoor nog twee voorrondes overleven. Driessen vindt dit opmerkelijk, want Luka Ivanusec – mede Dinamo Zagreb-speler – zou al na één voorronde naar Feyenoord mogen verkassen.

YouTube: Alle data over Luka Ivanusec zijn positief, slechts één minpuntje

“Dat over Sutalo, vind ik wel een opmerkelijk verhaal. Ik begreep gister van Maurice Steijn dat zijn komst eventueel 31 augustus kan worden, als Dinamo Zagreb zich dan misschien plaatst voor de Champions League”, begint de chef voetbal van De Telegraaf bij Kick-Off. “Dat kan ik wel begrijpen, maar Ivanusec, die van Feyenoord, die zou al komen na de eerstvolgende ronde. Het is opmerkelijk dat de een wel weg mag, en de ander niet”, gaat Driessen verder.

De journalist schets vervolgens een vervelend scenario voor Ajax. “Het moet niet zo zijn dat je dadelijk op de laatste dag van de transfermarkt uiteindelijk alsnog achter het net vist.” Presentator Kamran Ullah vindt dat Ajax een back-up-plan moet verzinnen. “Dat gaat alleen tot nu toe erg lastig bij Ajax”, zegt Mike Verweij.

De clubwatcher van Ajax legt uit hoe de situatie eruit zag bij Jakov Medic. “Daar is op het laatste moment tegen een aantal mensen binnen de club gezegd: bekijk de beelden van deze speler. Dat is niet een heel langdurig scoutingstraject geweest, in tegenstelling tot bij Sutalo.”