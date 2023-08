'Van de Beek ziet nieuw avontuur zitten, Ten Hag onderhandelt met Bayern München over aanwinst'

Donny van de Beek (26) staat open voor een (tijdelijke) overstap naar Real Sociedad. De Spaanse club is al langer in onderhandeling met Manchester United over een transfer en de oud-Ajacied is bereid om te vertrekken van Old Trafford. Verder worden er drie concrete namen genoemd om The Red Devils te versterken achterin.

Transferspecialist Fabrizio Romano komt met een update over de gesprekken over Van de Beek, die de gehele voorbereiding heeft meegedraaid bij Manchester United. Ondanks dat hij daarin een aardige indruk maakte en scoorde, heeft hij mede na de komst van Mason Mount weinig perspectief meer op veel speeltijd bij de Premier League-club.

Artikel gaat verder onder video

Real Sociedad voert gesprekken over een huurdeal met koopoptie voor Van de Beek, die afgelopen seizoen met veel blessureleed kampte. Om een jaar aan voetballen te komen, zou de overgang naar Baskenland, waar hij de vervanger kan worden van de noodgedwongen gestopte David Silva, ook voor hem uitkomst kunnen bieden. Sinds zijn overstap van Ajax in 2020 is hij er niet in geslaagd om in Manchester een basiskracht te worden.

Manchester United zoekt verdediger

Van de Beek is niet de enige uitgaande transfer bij Manchester United, want ook Harry Maguire gaat vrijwel zeker vertrekken. De voormalig captain maakt de overstap naar West Ham United, waar hij ook de aanvoerdersband gaat dragen. Ten Hag richt zich op mogelijke opvolgers en is concreet in gesprek met Benjamin Pavard. Hij wil vertrekken bij Bayern München en er is zo’n dertig miljoen euro geboden. Op dit moment lopen er gesprekken met Der Rekordmeister, al kan de Fransman eventueel ook naar Tottenham Hotspur. Eerder viel ook de naam van Jean-Clair Todibo (OGC Nice) al zeer concreet bij United, terwijl Edmond Tapsoba van Bayer Leverkusen de laatste genoemde optie is in het transfercircuit.

Real Sociedad and Manchester United are still negotiating for van de Beek 🇳🇱



Discussion ongoing about loan fee, how to cover Donny’s salary and also option to buy clause in 2024.



Understand van de Beek’s keen on the move and attracted by Real Sociedad project. pic.twitter.com/TLk2LJ7uvS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2023