Van der Gijp reageert op uitspraken van Derksen: 'We zijn ook volwassen mensen'

René van der Gijp heeft zich uitgelaten over de uitspraken van collega Johan Derksen. Die opperde onlangs dat het vertrek van Marco Louwerens bij Talpa grote gevolgen kan hebben voor Vandaag Inside. Van der Gijp verwacht echter dat het allemaal niet zo'n vaart zal lopen.

Louwerens vertrekt bij Talpa en wordt opgevolgd door Frans Klein. Derksen reageerde in een video-item van De Oranjezomer op deze transfer in televisieland. "Ik hoop dat John hem even ons contract laat lezen, waarin staat dat de directie van Talpa zich inhoudelijk niet met het programma mag bemoeien. Ik sta blanco tegenover hem als mens, maar heb niks met Frans Klein te bespreken", sprak Derksen klare taal.

Van der Gijp schrok ook even van het nieuws over Louwerens. "Dat viel me ook rauw op mijn dak, het is een aparte zaak", aldus Van der Gijp, die anders tegen de komst van Klein aankijkt, bij Shownieuws. "Ik ken de beste man niet, ik heb hem nooit gesproken. Dus ik ga niet roepen dat Frans niet welkom is. Dat vind ik een beetje onzin. We zijn ook volwassen mensen, waar gaat het over? Het zal mij een zorg zijn wie daar zit."

De vaste tafelgasten van Vandaag Inside hebben momenteel nog even vakantie. Op maandag 14 augustus gaat het nieuwe seizoen van het populaire televisieprogramma van start. Van der Gijp verwacht echter dat hij rustig kan beginnen. "Ik denk dat ik me de eerste twee weken bezighoud met mijn wijntje opdrinken. Johan zal wel losgaan natuurlijk, die heeft een paar weken alles opgespaard", opperde Van der Gijp met een lach op zijn gezicht.