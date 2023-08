Van der Gijp: 'Zou die jongen nou zijn hele leven lang pech houden? Of kan dat niet?'

René van der Gijp is niet onder de indruk geraakt van Kjell Scherpen in de wedstrijd tussen PSV en Sturm Graz. Volgens de analist van Veronica ging de keeper van Sturm Graz niet vrijuit bij de twee doelpunten van Luuk de Jong in de eerste helft.

Nadat Wilfred Genee opmerkte dat Scherpen 'niet heel gelukkig staat te keepen', en stelde dat de bal 'recht op hem afkwam' bij het kopdoelpunt van De Jong, reageerde Van der Gijp: "Scherpen heeft zijn elftal wel gevonden, hè! Zou die jongen nou zijn hele leven lang pech houden denk je? Of kan dat niet?" Vervolgens schoot De Jong ook nog raak uit een rebound nadat Scherpen een schot van Noa Lang keerde. "Je kan hem overal naartoe stompen, maar niet in de voeten van De Jong, haha."

Volgens Van der Gijp, die zijn analyse in de pauze deed, toonde Sturm Graz in de eerste helft aan 'er helemaal niets van te kunnen'. "Ik zag een reservespeler twee keer hooghouden, en die zou ik er meteen inbrengen. Die mensen leveren de bal ook meteen in als ze niet onder druk staan. Dit is echt heel erg slecht. PSV speelde het eerste halfuur niet eens goed, maar het laatste kwartier wel. Het laatste kwartier lieten ze die mensen (Sturm Graz, red.) bijna niet meer aan de bal. Maar ze kunnen er echt geen reet van."