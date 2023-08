Verrassende transfer naar twaalfde competitie van Europa lonkt voor Ryan Gravenberch

Galatasaray is in gesprek met Bayern München over een huurtransfer van Ryan Gravenberch, zo wordt in Turkije gemeld. De 21-jarige middenvelder lijkt de Duitse topclub tijdelijk te mogen verlaten nu weer een seizoen met weinig speeltijd dreigt.

Galatasaray kent een zeer actieve transferzomer. Met Mauro Icardi, Kerem Demirbay, Kaan Ayhan, Cédric Bakambu, Halil Dervisoglu, Günay Güvenc, Angeliño en Wilfried Zaha werden tot nu toe acht spelers gehaald. Op het verlanglijstje van de Turkse topclub staat in ieder geval nog een creatieve middenvelder.

Gravenberch is in beeld om de vacature in te vullen. De middenvelder maakte een jaar geleden voor 18,5 miljoen euro (exclusief bonussen) de overstap van Ajax naar Bayern München, waar hij het afgelopen seizoen minder aan spelen toekwam dan gehoopt. In totaal speelde hij slechts 559 minuten in de Bundesliga, verdeeld over 24 wedstrijden.

In de Süper Lig, de competitie die de twaalfde plaats bezet op de UEFA-coëfficiëntenranglijst, lonkt meer speeltijd voor Gravenberch, die ook veelvuldig wordt gelinkt aan een overstap naar Liverpool. Jürgen Klopp zou zeer gecharmeerd zijn van de Nederlandse middenvelder, die bij een overgang naar de Premier League teamgenoot van Virgil van Dijk en Cody Gakpo zou worden.