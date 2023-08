Vraagtekens bij transferplannen Ajax: 'Daar zit Maurice Steijn verlegen om'

Valentijn Driessen twijfelt of Ajax er goed aan doet om zich op de transfermarkt te richten op jonge spelers. Volgens de bekende journalist van De Telegraaf is er in de Johan Cruijff ArenA namelijk vooral behoefte aan een ander type. Driessen denkt dat Ajax een ervaren speler nodig heeft.

YouTube: 'Berghuis kan kortsluiting krijgen bij Ajax'

Ajax wist zich deze week te versterken met Diant Ramaj (21) en Carlos Borges (19). Eerder kwam Benjamin Tahirovic (20) al naar Amsterdam. "Directie en rvc bij Ajax hebben klaarblijkelijk veel vertrouwen in de diamantenaugen van technisch directeur Sven Mislintat. Meer dan in data. Trainer Maurice Steijn zit echter verlegen om een ervaren leider na het vertrek van Dusan Tadic en eerder Daley Blind", schrijft Driessen in zijn column voor De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

Branco van den Boomen is met zijn 28 jaar wel ervaren, maar speelde nog niet in de top. Ajax is ook druk bezig met de komst van Josip Sutalo. "Of Josip Sutalo iemand is, die talenten aan de hand kan nemen zoals Tadic en Blind deden, zal moeten blijken. De gevraagde transfersom van 25 miljoen euro voor de Kroatische verdediger doet het vermoeden. Alleen is hij pas 23 jaar, internationaal onervaren en komt van laagvlieger Dinamo Zagreb. Als de transfer plaatsvindt."

Mislintat is overigens niet alleen druk met inkomende transfers. Ajax verkocht Jurriën Timber (40 miljoen) aan Arsenal en miskoop Calvin Bassey (22,5 miljoen) vertrok naar Fulham. Daarnaast lijkt Burnley van plan om een groot bedrag op tafel te leggen voor Mohamed Daramy, die in Amsterdam nog geen potten kon breken. Edson Álvarez en Mohammed Kudus zouden ook zomaar nog eens kunnen vertrekken, maar zijn momenteel nog gewoon actief in de hoofdstad.