Werk aan de winkel voor Feyenoord: debutant redt in de blessuretijd een punt tegen Sparta

Feyenoord is zondagmiddag ternauwernood ontsnapt aan de eerste competitienederlaag van dit seizoen. Sparta stevende op eigen veld lang af op een 2-1 overwinning, maar de landskampioen kwam in de blessuretijd toch nog op gelijke hoogte: 2-2. Debutant Leo Sauer bezorgde Feyenoord een punt.

Waar het in het afgelopen seizoen op veel momenten absoluut niet tegenzat voor Feyenoord, zijn er in de eerste weken van het nieuwe seizoen meteen al serieuze kopzorgen voor de landskampioen. Na de 1-0 nederlaag tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal volgde in het eerste competitieduel met Fortuna Sittard een teleurstellend 0-0 gelijkspel en vlak voor de ontmoeting op Het Kasteel kreeg Feyenoord een nieuwe klap. Doelman Justin Bijlow heeft een breuk opgelopen in de pols van zijn linkerhand en staat daardoor meerdere weken aan de kant.

Arne Slot moest zijn opstelling al noodgedwongen op één positie wijzigen ten opzichte van het thuisduel met Fortuna Sittard: Bart Nieuwkoop was er door een schorsing niet bij en werd vervangen door Thomas Beelen. Timon Wellenreuther verving Bijlow onder de lat, terwijl Quinten Timber op het middenveld de voorkeur kreeg boven Ramiz Zerrouki. Timber was de meest vooruitgeschoven middenvelder, met Mats Wieffer en Calvin Stengs daarachter. Maar ook op Het Kasteel ging het zeker niet van een leien dakje bij Feyenoord.

De landskampioen kwam er in de eerste helft weliswaar een aantal keer doorheen, maar de laatste pass was vaak niet goed. Opvallend was dat Feyenoord-spelers meermaals met hun armen duidelijk maakten dat ze de bal nergens kwijt konden en bijna smeekten om steun van hun teamgenoten. De beste mogelijkheid in de eerste helft was desondanks voor de bezoekers. Stengs kreeg de bal ietwat gelukkig voor zijn voeten en had de score moeten openen, maar produceerde slechts een matig rollertje. Sparta gokte nadrukkelijk op de omschakeling, maar was te slordig om Feyenoord serieus in de problemen te brengen. Enkel een afstandsschot van Jonathan de Guzmán dwong Wellenreuther tot een noodzakelijke redding.

Vlak voor rust moest de vervanger van Bijlow alsnóg vissen. De Guzmán slingerde de bal voor en vond Charles-Andreas Brym. Dávid Hancko zat mis en Thomas Beelen liet Brym wel heel makkelijk wegdraaien, waarna hij de bal door Wellenreuther zijn benen schoof: 1-0. Slot meldde zich al regelmatig geïrriteerd langs de zijlijn en moet in de rust zijn ontploft. De coach was duidelijk niet te spreken over het optreden van zijn ploeg in de eerste helft en voerde aan het begin van de tweede helft twee wijzigingen door: Gernot Trauner en Leo Sauer waren de vervangers van Alireza Jahanbakhsh en Beelen.

Dramatische start van de tweede helft voor Feyenoord

De wijzigingen leidden er echter niet toe dat Feyenoord beter ging voetballen. Integendeel zelfs. De thuisploeg hield de linies kort op elkaar en de ruimtes erg klein, waardoor de bezoekers er niet tot nauwelijks doorheen kwamen. Aan de andere kant lag er een stuk meer ruimte en daar maakte Sparta dankbaar gebruik van, zeker nadat Hancko de bal slordig inleverde. Vito van Crooij sprintte weg en vond Brym, die de bal overtuigend in de verre hoek schoot en zijn tweede van de middag maakte: 2-0.

Slot probeerde met opnieuw twee wissels zijn ploeg nogmaals wakker te schudden. Hij bracht Ayase Ueda en Yankuba Minteh en de invallers leken gezamenlijk voor de aansluitingstreffer te zorgen, ware het niet dat de laatstgenoemde in buitenspelpositie stond. Het schudde de boel wel wakker bij Feyenoord, dat niet veel later alsnog op 2-1 kwam. Santiago Giménez knikte binnen op aangeven van Igor Paixão en bracht de spanning met nog een kwartier te gaan volledig terug. De aansluitingstreffer gaf Feyenoord nieuwe energie, terwijl bij Sparta de krachten begonnen af te nemen. De thuisploeg perste er in de slotfase echter nog twee goede mogelijkheden op de 3-1 uit. Eerst kreeg Pelle Clement dé kans om de wedstrijd te beslissen, maar snoepte Wellenreuther hem de bal af. Daarna redde de Duitser ook nog op een knal van afstand.

Wellenreuther bleek, zeker niet voor het eerst, goudwaard voor Feyenoord, zeker toen Sauer in de eerste minuut van de blessuretijd zijn ploeg naast Sparta schoot. De jonge aanvaller kreeg de bal via het achterhoofd van Giménez gelukkig voor zijn voeten, maar twijfelde niet: 2-2.