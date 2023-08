Wesley Sneijder doet zijn verhaal: 'Ik heb best wel een heftige zomer gehad'

Wesley Sneijder heeft maandagavond zijn rentree gemaakt bij Veronica Offside. De analist miste de eerste uitzendingen van het nieuwe tv-seizoen, na een 'heftige zomer'. Hij verloor zijn moeder, die anderhalve maand geleden overleed op pas 59-jarige leeftijd.

"Ik heb best wel een heftige zomer gehad. Dat heeft mij wel aan het denken gezet op bepaalde manieren", vertelt Sneijder aan presentator Wilfred Genee. "Daarom ben ik hier ook de afgelopen twee weken niet geweest. Langzaamaan moet je dingen een plekje geven en moet je verder."

"Andere dingen zijn ineens niet meer zo belangrijk", aldus Sneijder. "Keuzes die je eigenlijk had willen maken, kwamen door het overlijden van mijn moeder op een laag pitje te staan. Is dat nu wel belangrijk, dacht ik. Is het belangrijk om daar nu in te stappen, wetende dat je een rouwproces ingaat."

"Dan heb ik het over carrièrekeuzes en bijvoorbeeld de keuze of ik hier nog aan tafel moet gaan. Ik vond het nog te vroeg. Het moment komt vanzelf wel en het is er nu. Ik ben blij dat ik er weer ben. Dit werk wil ik nog wel doen en vind ik leuk. Hoe lang nog? Dat weet ik niet." Sneijder werd ook in verband gebracht met een rol in de technische staf van Ajax, maar trok zijn handen daarvan af.