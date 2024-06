Erik ten Hag blijft aan als trainer van Manchester United en kan contract verlengen

Erik ten Hag is ook komend seizoen trainer van Manchester United, zo meldt The Athletic dinsdagavond laat. De Nederlandse oefenmeester wachtte al sinds de gewonnen FA Cup-finale, maar heeft die nu eindelijk gekregen. De Engelse recordkampioen heeft de gesprekken over een contractverlenging van de Nederlander zelfs al geopend.

Ten Hag eindigde afgelopen seizoen op een teleurstellende achtste plek in de Premier League, maar wist met Manchester United toch nog enigszins kleur aan het seizoen te geven door beslag te leggen op de FA Cup. In de finale werd rivaal en stadsgenoot Manchester City met 2-1 verslagen.

Voorafgaand aan de FA Cup-finale werd er al flink gespeculeerd over de toekomst van Ten Hag, waarbij er zelfs gesteld werd dat de Nederlander ongeacht het resultaat in de finale ontslagen zou worden op Old Trafford. De afgelopen weken is er door de clubleiding flink geëvalueerd over het seizoen van Manchester United, waarbij gevreesd werd voor een ontslag van Ten Hag. Afgelopen week sprak Sir Jim Ratcliffe zelfs met trainer Thomas Tuchel, maar de Duitser zegde Manchester United af.

Volgens bronnen heeft Ten Hag dinsdag met de clubleiding van Manchester United gesproken, waarbij beide partijen de intentie uitspraken om langer met elkaar door te gaan. Volgens Sjoerd Mossou van het Algemeen Dagblad heeft de Nederlandse oefenmeester hierbij wel 'duidelijke eisen gesteld aan een langer verblijf op Old Trafford'.

🚨 EXCLUSIVE: Erik ten Hag to stay as Manchester United manager. #MUFC end-of-season review culminated with decision to keep 54yo in position. After talks today Dutchman will remain at Old Trafford + hold negotiations over contract extension @TheAthleticFC https://t.co/tAzM2Ld378 — David Ornstein (@David_Ornstein) June 11, 2024 Het bleef dagenlang stil, maar vandaag alsnog beweging vanuit clubleiding United: ze willen door met Ten Hag.



Manager was op vakantie op Ibiza, gesprekken voor contractverlenging zijn inmiddels geopend.



Manager heeft wat te eisen nu. Twee weken aan het lijntje gehouden. — Sjoerd Mossou (@sjoerdmossou) June 11, 2024

