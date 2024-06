Van Gangelen ziet overtuigend Oranje: ‘Hij kan onze Van Basten van ’88 worden’

Jan Joost van Gangelen heeft ondanks alle blessures op het middenveld bij Oranje enorm veel vertrouwen in het Europees Kampioenschap. De presentator van ESPN werd heel blij van wat hij zag in de oefenwedstrijd tegen IJsland maandagavond.

“Ik zag gisteren Joey Veerman en ik was eigenlijk meteen Frenkie (De Jong, red.) vergeten”, geeft Van Gangelen aan in De Oranjezomer. “Het is zo’n stoïcijnse, leuke, nuchtere Volendammer.” Maandagavond werd duidelijk dat De Jong door een enkelblessure niet zal meedoen aan het EK. Een dag later bleek dat ook Teun Koopmeiners een streep door het toernooi moet zetten dankzij een liesblessure die hij in de warming-up maandag opliep.

Van Gangelen denkt dat Oranje ook zonder dat tweetal nog genoeg kwaliteit heeft om hoge ogen te gooien op het EK. “Je moet het positief bekijken. Als we met zijn allen gaan zitten janken dat Frenkie niet meedoet, dat heeft niet zo veel zin. Ik zag Veerman, ik zag Memphis (Depay, red.), ik werd eigenlijk juist heel erg blij. Er is een waslijst aan blessures en het zou allemaal drama worden, maar ik heb eigenlijk best een goed gevoel.”

Naast Veerman kan ook Depay Van Gangelen erg bekoren. “Die is echt gewoon een nieuwe versie van zichzelf”, gaat hij verder. “Ook in de interviews. Ik zag hem met die kindjes het veld op lopen, goede haarband, helemaal klaar is hij. Het is toch heerlijk. Hij is fit en gaat niet voor eigen succes. Hij kan een beetje onze Van Basten worden van ’88. Die druk vindt hij lekker. Hij vindt het mooi, neemt het op zijn schouders, grote leeuw op zijn rug, het boeit hem allemaal niets.”

