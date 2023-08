'Wesley Sneijder moet lekker analist blijven en niet naar Ajax gaan'

Wesley Sneijder lijkt voor te sorteren op een functie bij Ajax. De voormalig middenvelder wordt genoemd als mogelijke toevoeging aan de technische staf van Ajax, een gerucht dat zorgde voor onvrede bij de F-Side. Inmiddels heeft Sneijder zijn excuses gemaakt aan de fanatieke fans en het is nu de vraag of de strijdbijl begraven is. In de nieuwste FCUpdate Podcast krijgt Sneijder van hoofdredacteur Dominic Mostert het advies om actief te blijven als tv-analist en niet naar Ajax te gaan.

"Ik ben erg onder de indruk van de voetballer Sneijder, maar niet van Sneijder na z'n actieve carrière. Hij zegt heel vaak A, maar zelden B", zo zegt Dominic in de podcast. Presentator Mounir Boualin denkt dat excuses ervoor kunnen zorgen dat de kou uit de lucht gaat. "Dan moet er gewoon zand over."

