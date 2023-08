WK-held van Oranje kan toptransfer maken: voor 30 miljoen naar Napoli

Voor Teun Koopmeiners lonkt een fraaie transfer in de Serie A. Het Algemeen Dagblad bevestigt zaterdag de berichtgeving van La Gazzetta dello Sport over serieuze interesse van Napoli. Met de mogelijke transfer zou een bedrag van dertig miljoen euro gemoeid zijn.

Napoli en Atalanta zijn momenteel in gesprek over de transfer van Koopmeiners. Eerder stond de middenvelder al in de belangstelling van Juventus en AC Milan, terwijl hij vorige maand ook aan Tottenham Hotspur werd gelinkt. De technisch directeur van Atalanta, Tony D’Amico, vertelde eerder dat zelfs Liverpool gecharmeerd zou zijn van de middenvelder die in 2021 voor veertien miljoen euro vertrok bij AZ.

FCUpdate Podcast | Over Steven Bergwijn, Lutsharel Geertruida en de opvolger van Xavi Simons

Napoli houdt rekening met het vertrek van Piotr Zielinski naar Saudi-Arabië, terwijl Tanguy Ndombele na een huurperiode weer is teruggekeerd naar Tottenham Hotspur. Zodoende is er ruimte op het middenveld voor een grote aanwinst. Koopmeiners, die met zijn assist op Wout Weghorst uit een vrije trap tegen Argentinië even een heldenrol vertolkte op het WK 2022, heeft een contract tot medio 2025 in Bergamo, met een optie voor een jaar.

Mocht het tot een transfer komen, dan is dat gezien recente berichtgeving verrassend. Ruim een week geleden meldde La Gazzetta dello Sport immers dat Koopmeiners lijkt bij te tekenen tot medio 2027. Dat is dus ook nog altijd een mogelijkheid.