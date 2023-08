Wout Weghorst verlaat Burnley en keert op huurbasis terug in de Bundesliga

Wout Weghorst keert terug in de Bundesliga. De 31-jarige spits verruilt Burnley op huurbasis voor TSG Hoffenheim, zo meldt BILD.

Het wordt het tweede Duitse avontuur van Weghorst, die eerder tussen 2018 en 2022 uitkwam voor VfL Wolfsburg. Anderhalf jaar geleden stapte de aanvaller over naar Burnley, waar hij weinig indruk maakte. Nadat de club uit de Premier League degradeerde, werd hij verhuurd aan Besiktas. Zijn periode in Turkije duurde slechts een half jaar; de huurperiode afgelopen winter afgebroken zodat Wout Weghorst zich bij het Manchester United van Erik ten Hag kon voegen.

Weghorst begon goed aan zijn terugkeer in Engeland en was, ondanks dat hij bij weinig doelpunten betrokken was, een door de aanhang van Manchester United gewaardeerde kracht. Naarmate het seizoen vorderde en de doelpunten uitbleven, nam de kritiek op Weghorst toe. Ten Hag maakte richting het einde van het seizoen ook steeds minder gebruik van zijn landgenoot, die deze zomer terugkeerde naar Burnley, zijn eigenlijke werkgever.

De supporters van Burnley waren echter niet vergeten dat Weghorst na de degradatie uit de Premier League met de noorderzon vertrok. Bij zijn rentree werd de Oranje-international uitgejouwd en uitgescholden. Dat zal het komende jaar niet vaker gebeuren, want Weghorst is hard op weg om de tijdelijke overstap naar Hoffenheim te maken.