Xavi Simons maakt indruk in absolute topwedstrijd en heeft duidelijke boodschap voor zijn nieuwe achterban

PSV was ruim een week geleden met 1-0 te sterk voor Feyenoord en veroverde daarmee de Johan Cruijff Schaal. Ook Xavi Simons heeft zijn eerste prijs van dit seizoen binnen. De aanvallende middenvelder trok de deur van het Philips Stadion na één seizoen alweer dicht en liet zich door Paris Saint-Germain verhuren aan RB Leipzig. Die keuze pakt tot op heden goed uit. Simons had zaterdagavond een basisplaats in de Supercup tegen Bayern München. RB Leipzig zegevierde met duidelijke cijfers (0-3) en de Nederlander maakte een puike indruk.

PSV verbaasde ruim een jaar geleden vriend en vijand door Simons transfervrij over te nemen van Paris Saint-Germain. De offensieve middenvelder had niet veel tijd nodig om de harten van het Eindhovense publiek te veroveren. Simons speelde zich in de eerste seizoenshelft in de kijker van toenmalig bondscoach Louis van Gaal en mocht zelfs mee naar het WK in Qatar, waar hij zijn debuut maakte in het Nederlands elftal. Simons trok de lijn van de eerste seizoenshelft door na de winterstop. PSV had goede hoop hem nog minstens een seizoen in Eindhoven te houden, maar hij maakte gebruik van een speciale clausule in zijn contract en keerde terug naar PSG.

Artikel gaat verder onder video

De Franse topclub verhuurde Simons echter meteen aan RB Leipzig. In dienst van de nummer drie van de Bundesliga in het afgelopen seizoen heeft Simons slechts één wedstrijd nodig gehad om zijn eerste prijs in Duitsland in de wacht te slepen. Bayern München presenteerde zaterdagmorgen Harry Kane als topaanwinst, maar de Engelsman kon niet voorkomen dat zijn nieuwe werkgever naar de slachtbank werd geleid. Dankzij twee doelpunten van Dani Olmo ging RB Leipzig rusten met een 2-0 voorsprong. Het werd in de tweede helft nóg mooier voor de bezoekers. Olmo schoot halverwege het tweede bedrijf raak vanaf elf meter en bepaalde de eindstand daarmee op 3-0.

Tien minuten na de derde treffer van de Spanjaard werd Simons naar de kant gehaald. De Nederlander kan terugkijken op een meer dan geslaagd debuut in het shirt van RB Leipzig. Get Football News Germany is zeer onder de indruk van de oud-speler van PSV en beoordeelt diens optreden tegen Bayern München met een 8. “De Nederlander maakte zijn competitieve debuut voor Leipzig en was sensationeel. Spelend achter Timo Werner en Löis Openda demonstreerde Simons zijn behendige voetenwerk”, leest het onder meer.

Ook Sport1 is lovend over het eerste optreden van Simons namens RB Leipzig. Het Duitse medium schrijft dat de Nederlander vaak de aandacht trekt met sterke dribbels, maar ook zonder bal zijn steentje bijdraagt. “Als hij de bal verliest, dan wil hij hem meteen terug hebben. Hij verdeelt zijn ballen goed over zijn teamgenoten en creëert kansen om te scoren.” Simons liet zelf ook van zich horen na het laatste fluitsignaal. Hij plaatste op zijn sociale media een foto met de tekst: “Een droomstart, maar we willen meer!!”