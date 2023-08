Zelden vertoonde beelden: Lionel Messi moet tijdens gehele wedstrijd gevolgd worden door oud-militair

Dat Lionel Messi beschikt over de nodige luxe gelegenheden bij Inter Miami, was al langer duidelijk. Maar door beelden die donderdagavond op het internet zijn verschenen, krijgt menig mens nóg een beter beeld over de status van Messi bij zijn nieuwe club. De oud-voetballer van FC Barcelona en Paris Saint-Germain heeft de beschikking over iets wat zelden vertoond is bij een voetbalwedstrijd.

Zo is er te zien dat een ex-US Navy Seal bodyguard de gehele wedstrijd lang vanaf de zijlijn moet meelopen met de Argentijnse stervoetballer. De US Navy Seal is een speciale militaire eenheid in Amerika. Zodra er ook maar iemand vanaf de tribunes in de buurt komt van Messi, grijpt de oud-militair in. Ook na de wedstrijd beveiligd de desbetreffende persoon de wereldvoetballer.