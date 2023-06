Lionel Messi in het stadion van Boca Juniors op geweldige wijze onthaald

Lionel Messi was recentelijk de grote man in het stadion van zijn jeugdliefde Newell's Old Boys, waar hij aanwezig was bij de afscheidswedstrijd van zijn vriend Maxi Rodríguez. Daar maakte hij een hattrick en werd hij toegezongen door het hele stadion. Dat overkwam hem maandagavond wederom, ditmaal in het stadion Boca Juniors. Tijdens het eerbetoon aan Juan Román Riquelme gaf het stadion de kleine Argentijn een geweldig onthaal, vermoedelijk door de wereldtitel die hij met Argentinië won tijdens het afgelopen WK in Qatar. Het leverde in elk geval prachtige beelden op van het volle stadion La Bombonera.

This is Messi in Boca Juniors stadium La Bombonera last evening for the Riquelme testimonial. Sainthood assured! 🇦🇷 #messipic.twitter.com/ufumuTPP6v — Éire Guide (@eireguide) June 26, 2023