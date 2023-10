Aanslag van Nacho in minuut 93 ontsiert zege van Real Madrid tegen Girona

Real Madrid heeft zaterdagavond de koppositie in de Spaanse competitie ingenomen. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti was met 0-3 te sterk voor het Girona van Daley Blind.

Waar Girona negentien punten in de eerste zeven wedstrijden veroverde, bleek de stuntploeg in de achtste speelronde een maatje te klein voor de regerend kampioen van Spanje. De 0-1 werd in de zeventiende minuut gemaakt door Joselu. Even later ontsnapte Aurélien Tchouaméni aan de aandacht van Blind alvorens hij de 0-2 tegen de touwen kopte.

Het lukte Girona niet om zich van de achterstand te herstellen. Real Madrid liep in de slotfase zelfs uit naar 0-3 via Jude Bellingham, die alweer zijn zesde doelpunt in de Spaanse competitie maakte. De Madrileense zege werd ontsierd door een absurde actie van Nacho. In blessuretijd haalde hij met een vliegende tackle Portu onderuit, waar hij na ingrijpen van de VAR een directe rode kaart voor kreeg.

Real Madrid staat door de zege met 21 punten uit acht wedstrijden bovenaan in de Spaanse competitie. FC Barcelona (twintig punten) en Girona (negentien punten) completeren de top-drie.