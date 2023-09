Afellay luistert met verbazing naar tafelgenoot: ‘Hij had moeilijk de materiaalman aanvoerder kunnen maken’

Jeroen Stekelenburg had er niet voor gekozen om Josip Sutalo tijdens zijn debuut voor Ajax meteen tot aanvoerder te promoveren. De Kroaat verscheen zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard voor het eerst binnen de lijnen bij de Amsterdammers en droeg bij afwezigheid van Steven Bergwijn meteen de band om zijn arm. Stekelenburg had voor Devyne Rensch gekozen. Ibrahim Afellay zat er met verbazing naar te luisteren.

“Het was vrij opmerkelijk dat hij vandaag meteen aanvoerder was. Dat is vrij opvallend en zal niet eerder gebeurd zijn bij Ajax, dat iemand bij zijn debuut meteen de band om zijn arm heeft”, zei Stekelenburg zondagavond in Studio Voetbal. Ajax-trainer Maurice Steijn promoveerde Bergwijn tijdens de Open Dag begin augustus tot nieuwe aanvoerder, maar hij ontbrak in Sittard wegens een blessure. Steven Berghuis en Davy Klaassen, de andere opties, waren er niet bij. Berghuis zat zijn laatste wedstrijd schorsing uit, Klaassen tekende vrijdag bij Internazionale.

Steijn had dus niet heel veel te kiezen. Stekelenburg had desondanks niet voor Sutalo gekozen. “Hij had moeilijk de materiaalman aanvoerder kunnen maken”, reageerde Afellay daarop. De voormalig speler van onder meer PSV en FC Barcelona zat zichtbaar met verbazing te luisteren naar Stekelenburg, vooral toen hij een andere naam opperde en zijn redenen opsomde. “Wie ik dan aanvoerder had gemaakt? Ik denk eerder Rensch. Die loopt er al een tijdje rond, spreekt Nederlands…”, zei de verslaggever van de NOS.

Dat laatste leek niet helemaal goed te vallen bij Afellay. “Dus je moet Nederlands kunnen spreken om aanvoerder te zijn?”, vroeg Afellay met gefronste wenkbrauwen. Stekelenburg stotterde vervolgens even, om vervolgens te antwoorden dat hij de keuze voor Sutalo wel ‘erg opportunistisch’ vond. “Die kent nog niet eens iedereen”, klonk het.