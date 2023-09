Ajax-fans walgen van Maurice Steijn na dit besluit: ‘Politiek, wat een diep trieste dwaas’

Maurice Steijn voerde zondag halverwege de in de tweede helft uiteindelijk gestaakte wedstrijd tegen Feyenoord een opvallende wissel door bij Ajax. Linksback Borna Sosa bleef bij een 0-3 achterstand achter in de kleedkamer en werd niet vervangen Gastón Ávila, maar door Anass Salah-Eddine. Fans van Ajax spreken van een zogenaamde 'politieke' wissel van Steijn.

Een deel van de Amsterdamse aanhang veronderstelt dat de trainer van Ajax met het inbrengen van Salah-Eddine in plaats van Ávila een statement wilde maken. Ávila werd afgelopen zomer voor liefst 12,5 miljoen euro door technisch directeur Sven Mislintat opgepikt bij Antwerp FC en debuteerde vervolgens op 3 september als basisspeler tegen Fortuna Sittard (0-0). Vervolgens was de Argentijn tegen FC Twente (3-1 verlies) en Olympique Marseille (3-3) reserve ten faveure van Sosa. Toen laatstgenoemde zondag tegen Feyenoord halverwege achter bleef in de kleedkamer, koos Steijn echter niet voor de voor hand liggende optie met Ávila: de Ajax-trainer bracht Salah-Eddine.

Salah-Eddine maakte de laatste drie duels van Ajax helemaal geen speelminuten, maar wist zich tegen Feyenoord dus plots weer in de pikorde voor Ávila. Een statement van Steijn, zo veronderstellen supporters van de Amsterdamse club. “Ik zeg niet dat het zo is, maar het heeft wel de schijn van een politieke wissel”, reageert een fan op X, voorheen Twitter, op het inbrengen van Salah-Eddine aan het begin van de tweede helft. “Als je dat doet in zo'n vernederende Klassieker mag je nu nog van de bank geplukt worden om ontslagen te worden”, klinkt het.

Ook andere fans van Ajax zijn kritisch op Steijn. Zij vinden de wissel van jeugdexponent Salah-Eddine onnodig. “Dit haantjesgedrag moet echt stoppen. Niemand is groter dan Ajax”, reageert iemand. Een ander reageert met: “Even een statement maken naar Mislintat. Wat een loser.” Ook een andere fan herkent een statement van Steijn: “Losertje Steijn die als statement Salah-Eddine (jeugd) inwisselt voor Sosa (aankoop Mislintat) en de betere speler Ávila (aankoop Mislintat) op de bank houdt. Wat een diep trieste dwaas is die Hagenees toch eigenlijk.” Een andere reactie luidt: “Met het inbrengen van Salah-Eddine probeert Steijn zieltjes te winnen, zijn hachje te redden en Mislintat in het hemd te zetten. Zo doorzichtig.”

