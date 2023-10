De Nederlandse voetbalwereld steekt massaal een hart onder de riem na het nare incident in de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Ajax. De keeper van RKC kwam in botsing met Brian Brobbey en werd per brancard van het veld gedragen.

Veel clubs laten via X weten mee te leven met Vaessen. Na de wedstrijd werd duidelijk dat Vaessen aanspreekbaar is en naar het ziekenhuis is gebracht.

De wedstrijd is tijdelijk gestaakt vanwege een ogenschijnlijk ernstige medische situatie.



We denken aan je, Etienne ❤️ — AFC Ajax (@AFCAjax) September 30, 2023

This is about more than football.



Praying you're okay, Etienne ❤️#rkcaja pic.twitter.com/j1ITE9w6r5 — AFC Ajax (@AFCAjax) September 30, 2023

Veel sterkte. — AZ (@AZAlkmaar) September 30, 2023

Etienne, we think of you. Stay strong ❤️ — PSV (@PSV) September 30, 2023

We’re with you, Etienne.



You’ll never walk alone. ❤️ — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) September 30, 2023

🙏🏼 — FC Volendam 🔶 (@fcvolendam) September 30, 2023

Etienne, we denken aan je. 💙 — PEC Zwolle (@PECZwolle) September 30, 2023

Stay strong, Etienne Vaessen 💛🖤 — VVV-Venlo (@VVVVenlo) September 30, 2023

We denken aan je, Etienne. Stay strong 💙 — De Graafschap (@DeGraafschap) September 30, 2023

Stay strong, Etienne! We denken aan je 💛#RKCAJA — Roda JC Kerkrade (@RodaJCKerkrade) September 30, 2023

𝗘𝘁𝗶𝗲𝗻𝗻𝗲 𝗩𝗮𝗲𝘀𝘀𝗲𝗻, stay strong 🙏🏼❤️ — Keuken Kampioen Divisie (@1e_Divisie) September 30, 2023

We denken aan je, Etienne ❤️🙏 — KNVB (@KNVB) September 30, 2023

Heel veel sterkte! ❤️ — Sparta Rotterdam (@SpartaRotterdam) September 30, 2023