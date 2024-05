‘Lijnders mogelijk op eigen benen verder, concrete interesse van Oostenrijkse grootmacht’

Pepijn Lijnders geniet interesse van Red Bull Salzburg om hoofdtrainer te worden. De Nederlander is op dit moment assistent van Jürgen Klopp bij Liverpool, maar vertrekt daar aan het einde van het huidige seizoen.

Volgens Voetbal International is Red Bull Salzburg concreet voor de 41-jarige Lijnders. De Oostenrijkse topclub ziet in de Nederlander een goede vervanger van de in april ontslagen Gerhard Struber. Hij werd tijdelijk opgevolgd door interim-trainer Onur Cinel. Salzburg wist de afgelopen tien seizoenen kampioen te worden van Oostenrijk, maar staat met nog één duel voor de boeg op de tweede plaats. Daardoor heeft Sturm Graz zondag de kans om een einde te maken aan die dominante periode.

Eerder zou Red Bull Salzburg interesse hebben gehad in Bo Svensson. De Deense oefenmeester werd in november 2023 ontslagen bij Mainz en zit sindsdien zonder club. Svensson heeft voor zijn periode in Duitsland bovendien bij FC Liefering, een zusterclub van Salzburg, gecoacht en stond in 2020 twee duels voor de groep bij het Onder 19-elftal van de Oostenrijkse topclub.

Mocht Lijnders daadwerkelijk aan de slag kunnen als oefenmeester van Red Bull Salzburg, zal het voor het eerst sinds 2018 zijn dat hij op eigen benen staat. Destijds stond hij 22 duels voor de groep bij NEC, dat toen nog op het tweede Nederlandse niveau acteerde. Hij vertrok na afloop van het seizoen uit Nijmegen nadat via de play-offs promotie was misgelopen. De meeste vlieguren heeft Lijnders gemaakt bij Liverpool, waar hij tussen juli 2015 en januari 2018 en van juni 2018 tot het einde van dit seizoen assistent-trainer was.

