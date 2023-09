Ajax-supporters pakken zaakwaarnemer van Vos aan: 'Koopclub, toch?'

kreeg donderdagavond tegen Olympique Marseille de kans om zich in de tweede helft te laten zien en maakte, ondanks een late rode kaart, een goede indruk. Genoeg reden voor zijn zaakwaarnemer Nathan van Kooperen om iets op het medium X te plaatsen, maar dat valt niet bij alle supporters van Ajax goed.

Daar gaat een voorgeschiedenis aan vooraf, want eerder in de zomerse transferperiode liet Van Kooperen, die ook zaakwaarnemer is van Ajacieden als Steven Bergwijn en Jay Gorter, op sociale media weten niet heel erg te spreken te zijn over het aankoopbeleid van Ajax: "Ajax opleidingsclub -> koopclub", schreef de zaakwaarnemer op X. Het leverde hem de nodige kritiek van supporters op.

Ajax opleidingsclub ❌ ➡️ koopclub ✅ — Nathan van Kooperen (@nvankooperen7) August 30, 2023



Donderdagavond kreeg Vos van Ajax-trainer Maurice Steijn de kans om zich te laten zien in de tweede helft, nadat Benjamin Tahirovic in de eerste helft een matige indruk maakte. Van Kooperen plaatste op X een foto van het jeugdproduct van Ajax, maar krijgt veel kritiek van supporters wegens zijn eerdere bericht over het beleid van de Amsterdamse club,