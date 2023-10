Andries Noppert zwaar ontdaan na nieuws over Etienne Vaessen

Andries Noppert is hevig geschrokken van het nieuws vanuit Waalwijk over . De keeper speelde met sc Heerenveen tegen FC Twente, maar hoorde na afloop dat Vaessen tijdens RKC Waalwijk – Ajax gewond raakte. Volgens de laatste berichten is Vaessen bij kennis en is hij afgevoerd naar een ziekenhuis in de buurt.

Noppert zag er niet goed uit bij het enige doelpunt dat Twente maakte tegen Heerenveen (1-0) en geeft dat toe, maar wil er niet te lang bij stilstaan. “Ik kan het heel lang over deze wedstrijd hebben, en dan zal ik mezelf kritisch beoordelen, maar ik heb ook van een andere situatie gehoord, dus ik denk dat we het gesprek over voetbal wel kunnen afsluiten. Volgens mij is gezondheid het allerbelangrijkste wat er is”, zegt hij tegen ESPN.

Artikel gaat verder onder video

De keeper hoopt het beste voor zijn collega. “Het is ontzettend ongelukkig. Er is nog niet veel duidelijk, maar al mijn medeleven gaat uit naar hem en zijn familie. Ik hoop dat alles goed mag gaan. Ik weet dat hij een gezin heeft, dan is dit vreselijk. Ik wens hem en zijn familie heel veel sterkte. Ik ken hem persoonlijk een beetje en wens uit de grond van mijn hart dat het goed gaat. Of dit relativeert? Kom op jongens, voetbal is een fucking bijzaak. Dit is veel erger.“