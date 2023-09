Arne Slot komt op persconferentie met slecht nieuws over verdediger van Feyenoord

Feyenoord moet het in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen doen zonder Bart Nieuwkoop. De rechtsback is geblesseerd en dus niet fit genoeg om in actie te komen voor de regerend landskampioen. Dat vertelde trainer Arne Slot vrijdagmiddag op de persconferentie.

"Bart Nieuwkoop heeft ook lichte blessure opgelopen. Hij zal er zaterdag dus ook niet bij zijn", vertelde Slot vrijdag in De Kuip. De oefenmeester kan ook niet beschikken over Justin Bijlow en Ayase Ueda. Bijlow is al langer geblesseerd, terwijl Ueda geblesseerd terugkeerde van de interlandperiode met Japan en staat enkele weken buitenspel. Lutsharel Geertruida is waarschijnlijk wel inzetbaar.

Nieuwkoop keerde afgelopen zomer terug bij Feyenoord, dat hem na twee seizoenen afwezigheid terughaalde van een avontuur bij Union Sint-Gillis. Nieuwkoop maakte zijn rentree in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (0-0), maar haalde het einde niet. Hij kreeg een rode kaart en werd voor twee wedstrijden geschorst. Tegen FC Utrecht (1-5 overwinning) keerde hij als invaller terug binnen de lijnen.