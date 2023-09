AZ heeft slechts twee minuten nodig om Sparta van zich af te schudden en meldt zich weer naast PSV en FC Twente

AZ heeft de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam met 2-0 gewonnen en zo in navolging van PSV en FC Twente dus ook de vierde competitiezege geboekt. Samen Eindhovenaren en Tukkers gaat AZ zonder puntenverlies aan de leiding in de Eredivisie. Met een doelpunt en assist werd Dani de Wit ‘Man of the Match’.

Voor Sparta was het de eerste seizoensnederlaag. De Spartanen staan nu met acht punten uit vijf duels nog wel op een keurige zesde plaats al moet gezegd worden dat er nog de nodige clubs zijn die pas vier keer in actie kwamen.

Tegen de verrassing van het vorige seizoen, de Rotterdammers wonnen zelfs voor het eerst sinds 1998 in Alkmaar, ging de openingsfase nog wel redelijk gelijk op. Na twintig minuten prijkte er wel een 2-0 voorsprong op het scorebord in het AFAS-stadion. Dani de Wit, gehuldigd omdat hij in de vorige wedstrijd tegen Vitesse voor de 150e keer namens AZ in actie was gekomen, was de maker van de 1-0 en aangever bij de 2-0 van Evangelis Pavlidis. De doelpunten volgden elkaar in rap tempo op. De openingstreffer van De Wit viel na 18 minuten, een minuut later stond het al 2-0. Voor De Wit was het de derde competitietreffer terwijl Pavlidis alweer voor de zesde keer raak prikte.

Al snel leek AZ na de pauze op 3-0 te komen. De Wit zag zijn tweede treffer vanwege buitenspel echter afgekeurd worden. Even later probeerde Pavlidis zijn tweede van dichtbij binnen te koppen. De Griek zag Sparta-doelman Nick Olij knap redden. Zo bleven de gasten, die erg plichtmatig aan de tweede helft waren begonnen nog enigszins in de wedstrijd. Ook omdat Maxim van Brederode er hierna niet in slaagde om de derde van de Alkmaarders te maken.

Met de wedstrijd aanstaande donderdag voor de Conference League uit bij Zrinjski Mostar beleefde AZ zo een goede generale, al was het wel even schrikken toen Tobias Lauritsen uit het niets maar net naast het doel van Mathew Ryan kopte. Twintig minuten voor tijd kon AZ-trainer Pascal Jansen het zich veroorloven om zijn gehele voorhoede te wisselen met het oog op het duel in Bosniё en Herzegovina. Zo kon Ibrahim Sadiq zijn eerste minuten in dienst van AZ maken. Bij Sparta was er nog het debuut van Metinho.