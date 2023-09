Bosz stelt miljoenenaanwinst teleur: 'Gaat niet om spelers minuten gunnen'

PSV richt na de zware 4-0 nederlaag tegen Arsenal in de Champions League het vizier op Almere City. Zaterdagavond gaat de ploeg op bezoek bij de promovendus uit Flevoland. Trainer Peter Bosz blikt vooruit op het duel en gaat in op de situatie van miljoenenaankoop , die het vooralsnog met invalbeurten moet doen.

Hoewel Arsenal overduidelijk een maatje te groot was voor zijn elftal, zag Bosz toch enkele aanknopingspunten in het Emirates Stadium. "Ik vind nog steeds dat wij niet weggespeeld zijn. Wij hebben wel terecht verloren, want 4-0 is een hele duidelijke en terechte uitslag", wordt de oefenmeester geciteerd door het Eindhovens Dagblad. "Wij zijn wel in de buurt van hun zestien geweest, maar hebben daaruit geen grote kansen weten te creëren", vervolgt de coach. "Daarnaast hebben we in onze zestien niet goed verdedigd, maar dit is iets anders dan weggespeeld worden."

Artikel gaat verder onder video

Kiespijn

In Almere kan Bosz niet beschikken over Armel Bella-Kotchap. De Duitse huurling van Southampton speelde in Engeland nog de volle negentig minuten, maar werd na het Europese duel behandeld aan kiespijn. Inmiddels is de verstandskies die de tweevoudig international parten speelde getrokken, maar de naweën van die ingreep zijn dusdanig heftig dat Bella-Kotchap het bezoek aan de promovendus moet laten schieten.

Rouleren

Na de inspanningen van woensdag zou het wellicht een idee zijn om enkele spelers rust te gunnen, maar Bosz wil zich nog niet in de kaarten laten kijken. "We stellen de spelers op waarvan ik denk dat we de wedstrijd kunnen winnen, dus als ik denk dat het beter is om te rouleren, dan zal ik dat doen", tekent Voetbal International op.

Pepi

Afgelopen zomer telde PSV liefst negen miljoen euro neer om Ricardo Pepi over te nemen van FC Augsburg, nadat de twintigjarige Amerikaan een prima indruk had gemaakt in de Eredivisie toen hij vorig seizoen op huurbasis uitkwam voor FC Groningen. Vooralsnog moet hij Luuk de Jong echter voor zich dulden. "Het is niet zo dat hij weinig speelt omdat ik ontevreden over hem ben", zegt Bosz. "Hij laat het zien op trainingen en recent nog in een oefenwedstrijd tegen AS Monaco, maar zijn pech is dat we een spits hebben die topfit is en ballen erin schiet. Uiteindelijk gaat het mij om wedstrijden winnen en niet om spelers minuten gunnen, zo is het ook."