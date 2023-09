Branco van den Boomen mist één speler bij Ajax: 'Ik had een goede klik met hem'

Branco van den Boomen heeft geen antwoord klaar op de vraag waarom hij er niet in is geslaagd zijn goede spel uit de voorbereiding door te trekken in de competitie. De middenvelder maakte in de voorbereiding een uitstekende indruk, maar haalde in de eerste competitieduels bij lange na niet hetzelfde niveau. Ook niet op bezoek bij Fortuna Sittard (0-0). Van den Boomen geeft toe dat het gemis van Mohammed Kudus zich óók bij hem doet voelen.

De Ghanees stak er in de eerste officiële wedstrijden van dit seizoen bovenuit bij Ajax. Kudus was in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo de maker van de belangrijke 2-1, verzorgde op bezoek bij Excelsior de assist voor de gelijkmaker van Davy Klaassen en maakte in de heenwedstrijd tegen Ludogorets in de play-offs voor de Europa League een hattrick. Een paar dagen later zette hij echter zijn handtekening onder een contract bij West Ham United.

Het vertrek van Kudus naar Engeland lijkt dus ook invloed te hebben op het spel van Branco van den Boomen. “Ja, honderd procent”, reageerde Van den Boomen voor de camera van ESPN op de vraag van de verslaggever of hij het met hem eens is dat het in de voorbereiding een stuk beter liep. De middenvelder heeft er echter geen verklaring voor. “Ik stel mezelf die vraag natuurlijk ook. Ik vraag me ook af waarom het in de voorbereiding een heel stuk beter ging dan nu, maar ik heb het antwoord niet. Anders zou ik het geven en zou ik het doen. Het enige wat er misschien mee te maken kan hebben is dat ik een hele goede klik had met Kudus. Tegen Heracles zag je dat ik hem vaak zocht en dat het in ieder geval beter ging.”

Van den Boomen slaagde er ook tegen Fortuna Sittard niet in het verschil te maken. Hij erkent dat hij, evenals zijn teamgenoten, zoekende is. “Wij vinden absoluut dat het beter moet en ik denk dat iedereen in de groep daar zo in staat. Ik snap dat er veel kritiek is vanuit alles en iedereen, omdat Ajax gewoon veel beter moet dan dit. We hebben allemaal talent, anders spelen we niet bij Ajax. Ik heb het gevoel dat ik echt beter kan en ook écht gewoon een goede speler kan zijn voor Ajax. Maar je moet wel automatismen hebben. Vooral voor jongens als ik, maar ook voor andere spelers is dat gewoon belangrijk. Die hebben we op dit moment gewoon te weinig. We hebben nu twee weken om daaraan te werken en dat is fijn.”