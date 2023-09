Complimenten voor Maurice Steijn: 'Ajax staat in brand, maar...'

Hans Kraay junior is onder de indruk van de manier waarop Maurice Steijn zich staande houdt bij Ajax. De van Sparta Rotterdam overgekomen trainer kwam in Amsterdam zeker niet in een gespreid bedje terecht, maar krijgt complimenten voor zijn optredens in de media.

Het is bijzonder onrustig in de Johan Cruijff ArenA. De sportieve resultaten blijven achter bij de verwachtingen, terwijl het de afgelopen weken vooral over directeur voetbalzaken Sven Mislintat gaat. De Duitser spendeerde meer dan honderd miljoen euro aan twaalf (veelal onbekende) aanwinsten en ligt onder een vergrootglas door mogelijke belangenverstrengeling rond de komst van Borna Sosa. Ook de verhoudingen tussen Steijn en Mislintat worden breed uitgemeten.

Kraay kan waardering opbrengen voor de manier waarop de geplaagde coach de media te woord staat. "Maurice Steijn maakte op de persconferentie wel een prima indruk", zegt hij bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN. "Hij staat zwaar onder druk, maar geeft overal keurig antwoord op", aldus Kraay. "De club staat in brand", vervolgt hij, "maar ik vind wel dat hij, of je hem nou een goede coach vindt of niet, zich goed presenteert. Hij heeft natuurlijk ook megaveel stress, dat heeft een trainer die niet wint altijd. Ik vind wel dat hij zich goed presenteert", herhaalt Kraay.

John van 't Schip kan zich daarin vinden maar grijpt ook terug naar de uitlatingen die Steijn deed na afloop van het gelijkspel tegen Fortuna Sittard. "Hij heeft natuurlijk in het begin wel laten weten dat hij niet helemaal tevreden was", zegt de voormalig buitenspeler. Sindsdien ziet hij wel een kentering: "Nu zie je dat hij daar op een andere manier instaat omdat hij weet: met deze jongens moet ik het wel gaan doen", aldus de oud-trainer.