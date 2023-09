Crisis bij Ajax zorgt voor bekend mechanisme: 'Het heeft iets zieligs, echt waar'

Maarten Wijffels vindt de crisis bij Ajax eigenlijk een grote poppenkast. Met de wedstrijd tegen Feyenoord voor de deur gaat het niet bepaald soepel in Amsterdam en daar wil iedereen over meepraten. Dat had iedereen volgend Wijffels vooraf al kunnen voorspellen.

"Je weet de mechanismen bij Ajax", vertelt Wijffels na de wedstrijd tussen Ajax en Olympique Marseille (3-3) in de AD-voetbalpodcast. "Daar gaat een crisis all the way. Dan duiken al die zogenaamde echte Ajacieden uit het verleden op. Er worden ledenraden opgericht en de RVC is weer in gevaar. Rob Been junior komt met hele lappen tekst over hoe het anders moet. Het is een beetje een lachfilm."

Wijffels vindt dat er twee kanten aan de hele situatie van Ajax zitten. "Als voetballiefhebber walg je aan de ene kant van dit. Aan de andere kant is het een soort theater waar mensen ook weer door gefascineerd raken. Al die mannetjes met het Ajax-embleem op de borst die er dan ook weer bij willen horen. Het heeft iets zieligs, echt waar. Maar het fascineert veel mensen. Het is weer bal en het houdt voorlopig ook niet op."

Zondagmiddag trappen Ajax en Feyenoord om 14.30 uur af in de Johan Cruijff ArenA. Vorig seizoen wonnen de Rotterdammers voor het eerst in zestien jaar in het hol van de leeuw. Dit keer zullen de verwachtingen in Rotterdam-Zuid ook hoog zijn. Op de ranglijst is het verschil tussen de aartsrivalen momenteel zes punten in het voordeel van Feyenoord. Ajax heeft echter wel een wedstrijd minder gespeeld.