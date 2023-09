De Telegraaf weet wanneer Steijn ontslagen gaat worden bij Ajax

Maurice Steijn houdt het normaliter niet lang meer vol als trainer van Ajax. Hoewel Mike Verweij vindt dat de coach meer steun verdient dan hij momenteel krijgt, weet hij dat het dit weekend al mis kan gaan voor de oefenmeester van de Amsterdammers. Bij een slecht resultaat in Waalwijk, lijkt het direct einde verhaal voor de coach.

Mike Verweij en Valentijn Driessen weten dat de wedstrijd tegen RKC Waalwijk al cruciaal wordt voor Maurice Steijn. “Normaal gesproken zou je zeggen dat hij de tijd krijgt tot de interlandperiode, maar als je zaterdag met dikke cijfers bij RKC Waalwijk eraf gaat, dan ontstaat er een totaal nieuwe dynamiek. Hoe snel dat kan gaan bij Ajax, heb je afgelopen week al gezien”, doelde Driessen in de Kick-Off-podcast op het vertrek van technisch directeur Sven Mislintat.

“Ik denk dat die dynamiek al ontstaat als ze gelijk spelen of zelfs als ze winnen, maar met afbraakvoetbal. Als het er écht niet uitziet”, vervolgt Verweij, die denkt dat Steijn het normaliter op zeker niet gaat redden bij Ajax. Ook omdat hij niet langer onbevooroordeeld is ten aanzien van de selectie die door Mislintat is samengesteld. Daarom opperde de ochtendkrant een constructie met Henk ten Cate als diens assistent.

Op de vraag of de wedstrijd tegen RKC Waalwijk al bepalend is voor de toekomst van Steijn, geven beide journalisten volmondig het antwoord ‘ja’ als stelling. Als het resultaat negatief is voor de Amsterdammers, dan lijkt de toekomst van Steijn niet langer in de Johan Cruijff Arena te liggen. "Alleen als Steijn alle wedstrijden wint, dan blijft hij zitten bij Ajax", voorspelde Verweij. Die missie lijkt vrijwel onmogelijk, omdat er een zwaar programma voor de boeg staat.