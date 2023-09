Mike Verweij neemt het op voor Steijn: 'Hij gaat het normaal gesproken niet redden, maar...'

Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf is van mening dat Maurice Steijn meer steun verdient. De Hagenaar staat na de kansloze nederlaag in De Klassieker tegen Feyenoord weliswaar hevig onder druk, maar krijgt van het bestuur voorlopig het vertrouwen en de kans om het tij te keren. Verweij denkt dat Steijn de hulp van Henk ten Cate daarbij goed kan gebruiken.

Sven Mislintat verbaasde vriend en vijand door Steijn een paar maanden geleden aan te stellen als opvolger van John Heitinga en daarmee de nieuwe hoofdtrainer van Ajax. Steijn had Sparta Rotterdam in het afgelopen seizoen weliswaar naar een knappe zesde plaats geloodst, maar zijn aanstelling zorgde desondanks voor veel twijfels. Die zijn er de laatste dagen niet minder op geworden. Ajax beleeft een dramatische seizoensstart en leed van de week een kansloze nederlaag tegen aartsrivaal Feyenoord (0-4).

Technisch directeur Mislintat moest al zijn spullen pakken, maar Steijn mag voorlopig blijven zitten. Een groot deel van de Ajax-aanhang ziet de trainer echter liever vertrekken. Verweij is het daar niet mee eens. “Ik vind sowieso dat Steijn wel wat steun verdient. Vooropgesteld gaat hij het normaal gesproken niet redden. Alleen: hij verdient wel steun in die zin dat hij is binnengekomen met verwachtingen. Hij werd gebeld door Mislintat, daar had hij zelf waarschijnlijk niet op gerekend. Dan wordt er afgesproken dat Mislintat verantwoordelijk wordt voor de aankopen, maar als een technisch directeur 115 miljoen euro mag uitgeven, dan verwacht je niet dat hij met zoveel ellende op de proppen komt”, zegt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Steijn uitte na afloop van het uitduel met Fortuna Sittard al openlijk zijn twijfels over het aankoopbeleid van Mislintat. Volgens Verweij heeft de trainer zelfs ‘afstand’ genomen van de selectie en gezegd dat dit zijn selectie niet is. “Ik weet niet of dat op korte termijn heel handig is, maar op lange termijn denk ik wel. Daarom heb ik van de week ook een heel stuk geschreven over Henk ten Cate en ik denk dat dat zijn enige redding is, want hij kan niet meer onbevooroordeeld naar deze groep kijken. Hij kan niet meer onbevangen met deze groep aan de slag”, stelt de clubwatcher.

Volgens het Algemeen Dagblad blijft Steijn tot tenminste de komende interlandperiode aan als hoofdtrainer van Ajax, maar hij zal wel heel snel goede resultaten moeten gaan boeken. Anders kan het mogelijk alsnog snel gaan. Verweij zou het echter ‘absurd’ vinden als Jan van Halst - de interim algemeen directeur - Steijn op straat zet. “Nu is er wel de tijd tot de interlandperiode om informatie in te winnen bij Louis van Gaal, Marco van Basten, Frank Rijkaard of andere kanonnen en dan een beslissing te nemen in het belang van Ajax, want Van Halst kan die beslissing nemen. Hij weet één ding zeker: na maart 2024 is hij ook gewoon weg bij de club.”