De wondere wereld van Frenkie de Jong bij FC Barcelona: Mundo Deportivo wijst op opvallende statistiek

Het is nog niet veel langer dan een jaar geleden dat Frenkie de Jong op weg naar de uitgang leek bij FC Barcelona. De Catalanen maakten er geen geheim van dat een verkoop van de middenvelder bespreekbaar was om meer financiële ruimte te creëren. Het Manchester United van Erik ten Hag had De Jong dolgraag naar Engeland willen laten overvliegen, maar hij bleef FC Barcelona trouw. Vandaag de dag kan trainer Xavi Hernández niet meer om hem heen. Dat is ook Mundo Deportivo opgevallen.

De Jong was in het seizoen 2018/2019 één van de grote uitblinkers bij Ajax, dat niet alleen de landstitel en de KNVB Beker veroverde, maar ook veel indruk maakte in de Champions League. Nog vóór de legendarische knock-outwedstrijden tegen Real Madrid en Juventus had De Jong zijn zomerse toptransfer al te pakken. Waar in eerste instantie Paris Saint-Germain de beste papieren had om hem in te lijven, was het uiteindelijk FC Barcelona dat met zijn handtekening aan de haal ging. Barça telde tientallen miljoenen euro’s voor hem neer. De verwachtingen waren hooggespannen, maar De Jong slaagde er in zijn eerste jaren niet in een onbetwiste indruk achter te laten.

Artikel gaat verder onder video

Dát, én zijn hoge salaris leidden ertoe dat FC Barcelona vorig jaar afscheid van hem wilde nemen. De Catalanen waren naar verluidt al akkoord met Manchester United over de transfersom, maar De Jong wilde van geen wijken weten. De middenvelder bleef in Spanje en speelde zich gaandeweg de eerste seizoenshelft in de basiself van Xavi. Een jaar later kan de Spaanse oefenmeester niet meer om De Jong heen. Dat bleek al uit het feit dat Xavi De Jong tot één van zijn vier aanvoerders maakte. Ook in de eerste vier competitieduels van dit seizoen kwam naar voren hoe belangrijk De Jong voor zijn trainer is. De Nederlander had in alle vier de wedstrijden een basisplaats en maakte ook telkens de negentig minuten vol.

Er zijn bij FC Barcelona weinig spelers die dat kunnen zeggen. Sterker nog: naast De Jong stonden enkel doelman Marc-André Ter Stegen en verdediger Jules Koundé tot op heden in alle competitieduels van begin tot eind op het veld. Mundo Deportivo bestempelt De Jong mede daarom als ‘onaantastbaar’ voor Xavi. “De Jong heeft een stap vooruit gezet, zeker als je kijkt naar het op zich nemen van verantwoordelijkheden”, schrijft de sportkrant. “Het vertrek van Sergio Busquets heeft hem in staat gesteld om zijn leiderschapskwaliteiten te tonen.” Mundo Deportivo denkt dat veel mensen er in eerste instantie vanuit gingen dat De Jong door de aanwezigheid van Ilkay Gündogan, Gavi en Pedri zeker niet alles zou gaan spelen. Maar de eerste vier competitieduels hebben dus het tegendeel bewezen.