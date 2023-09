Dennis te Kloese brengt roddel de wereld uit over afgeketste transfer Lutsharel Geertruida

Wie van te voren had gezegd dat Lutsharel Geertruida na de transferzomer nog speler van Feyenoord was, had waarschijnlijk verbaasde blikken gekregen. De verdediger kende een droomseizoen en leek hard op weg naar RB Leipzig. Beide ploegen waren naar verluidt al zo goed als rond, maar de deal ging, tot ongenoegen van Geertruida, net niet door. Tegenover Algemeen Dagblad reageert Dennis te Kloese op de bijzondere gewaarwordingen.

De algemeen- én technisch directeur van Feyenoord krijgt de vraag wat hij afgelopen transferzomer moeilijker vond: of ‘het lange wachten op Luka Ivanusec, of ‘het moment dat Geertruida bij hem aanklopte om uitleg te krijgen over zijn afgeketste transfer’. “Voor Lutsha en voor ons was het een ongelooflijke verrassing dat de transfer uiteindelijk toch niet doorging. Qua financiële voorwaarden waren we op een haar na akkoord. Ik begreep heel goed dat het bij hem wel wat frustraties heeft opgeleverd”, begint Te Kloese.

Artikel gaat verder onder video

Er werd gesuggereerd dat Feyenoord op het laatste moment een hogere vraagprijs stelde voor Geertruida, waardoor Leipzig afzag van een transfer. Dit is volgens Te Kloese niet aan de orde geweest. “Nee, verre van zelfs. Uiteindelijk is Leipzig om vijf voor twaalf nog linksaf gegaan. Ze kozen voor een ander type speler. Dat hebben we ook op schrift staan. Geertruida leefde naar die transfer toe, wij hadden er ook vrede mee en we hadden de vervanger al op het oog.”

Te Kloese geeft aan dat Feyenoord absoluut wilde meewerken aan een transfer. “Financieel was het een belangrijke stap geweest voor de club. Maar nu het stof is neergedaald zijn wij uiteraard wel blij dat Lutsharel hier nog speelt”, begint hij. “Ik ben enorm onder de indruk hoe hij, zijn familie en zijn management de draad hebben opgepakt na het afketsen van de deal. Als hij zo doorgaat, blijft de interesse komen.”