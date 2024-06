Matthäus snapt niets van keuze Nagelsmann: ‘Ik ben hier heel erg door verrast’

Julian Nagelsmann heeft ervoor gekozen om de 27-jarige niet mee te nemen naar het Europees Kampioenschap in eigen land. De 34-jarige Oliver Baumann krijgt de voorkeur, wat voor onbegrip zorgt bij recordinternational .

“Ik ben hier heel erg door verrast”, geeft Matthäus aan bij RTL na de oefenwedstrijd van Duitsland op Griekenland (2-1 winst). “Het spijt me ook echt voor Nübel… Hij heeft een geweldig seizoen gekeept. De uitleg van Nagelsmann valt nooit te begrijpen. Nübel is nodig voor de toekomst. Je moet hem meenemen. Je hebt ook geen 23 veldspelers nodig om Europees kampioen te worden. Onbegrijpelijk.”

Ook aanvoerder Ilkay Gündogan kon op kritiek rekenen van de oud-voetballer. De middenvelder van FC Barcelona was best positief na de overwinning van Duitsland op Griekenland, wat bij Matthäus in het verkeerde keelgat schoot. “Het is me allemaal te positief bij hem”, geeft hij aan.

“Juist als aanvoerder moet je één of twee kritische noten kunnen kraken”, gaat hij verder. “Je hoeft niemand de schuld te geven, maar je moet wel dingen durven aan te kaarten. Wat het team bracht, was gewoon niet goed genoeg. Maar ze hebben de wedstrijd naar zich toegetrokken, dat is het positieve”, besluit hij hoopvol.

