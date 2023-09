Dennis te Kloese voorspelt: 'Ik denk dat hij die grote transfer in de toekomst hoe dan ook gaat krijgen'

Lutsharel Geertruida leek in de afgelopen transferwindow hard op weg naar RB Leipzig. De verdediger was naar verluidt al persoonlijk akkoord over een overgang naar Duitsland en Feyenoord en RB Leipzig naderden overeenstemming over de transfersom. De nummer drie van het afgelopen seizoen in Duitsland zette echter een streep door de komst van Geertruida en koos voor een andere speler. Feyenoord-directeur Dennis te Kloese prijst de Oranje-international voor diens reactie.

Het kampioenselftal van Feyenoord herbergde meerdere uitblinkers, maar Geertruida was misschien wel de meest constante. Het maakte niet uit op welke positie hij speelde, (bijna) elke wedstrijd haalde hij wel een ruime voldoende. De goede prestaties van Geertruida bij Feyenoord leverden hem in maart een uitverkiezing op voor het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman gooide de verdediger meteen voor de leeuwen in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. Ook in de Final Four van de Nations League had Geertruida een basisplaats.

De Feyenoorder leek een onvergetelijk seizoen te gaan bekronen met een overgang naar RB Leipzig, maar die ging uiteindelijk dus niet door. Juist op het moment dat een akkoord tussen Feyenoord en RB Leipzig aanstaande was, trokken de Duitsers de stekker uit de onderhandelingen. “Om één minuut voor twaalf besloten ze bij RB Leipzig om een andere speler te halen. Daar kon ik niets aan doen”, vertelt Te Kloese in een interview met De Telegraaf. “Dat was puur een beslissing van de Duitsers. Zuur voor Geertruida, aan de andere kant vind ik het een groot compliment hoe hij zich heeft opgesteld. Echt hij verdient een dikke 10. Hij zelf en ook de jongens om hem heen.”

De naam van Geertruida viel in de slotfase van de transferwindow ook nog even bij Bayern München, maar van een transfer kwam het niet. Bij Feyenoord is men er uiteraard niet rouwig om dat de verdediger nog altijd actief is in Rotterdam. “Geertruida is gewoon een fantastische jongen en diep van binnen ben ik heel blij dat hij nog bij ons speelt”, stelt Te Kloese. “Ik kan me ook voorstellen dat hij naar een grotere competitie wilde. Leipzig speelt ook Champions League. Maar als ik zie hoe hij nu traint en speelt, hoe hij met alles omgaat en hoe zijn karakter is, dan denk ik dat hij die grote transfer in de toekomst hoe dan ook gaat krijgen.”

