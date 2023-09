Xavi Simons gaat in op vertrek bij PSV: ‘Dat is wel iets geweest om mee te wegen’

PSV had afgelopen zomer goede hoop dat het Xavi Simons nog minstens één jaar in Eindhoven had kunnen houden, maar de talentvolle aanvallende middenvelder maakte medio juli tóch gebruik van een speciale clausule in zijn contract en keerde terug bij Paris Saint-Germain. Dat verhuurde hem meteen door aan RB Leipzig, waar hij eveneens furore maakt. Simons erkent in gesprek met het Algemeen Dagblad dat het vertrek van Ruud van Nistelrooij als hoofdtrainer bij PSV heeft meegespeeld in zijn keuze om een stap te maken.

De Eindhovenaren verbaasden vorig jaar vriend en vijand door Simons naar Nederland te halen. PSV leek de aanvallende middenvelder in eerste instantie voor een jaar te gaan huren van PSG, maar namen hem uiteindelijk transfervrij over van de Franse topclub. Simons had in Nederland niet veel tijd nodig om uit te groeien tot één van de absolute smaakmakers van de Eredivisie. Hij speelde zich in de kijker van het Nederlands elftal en werd door toenmalig bondscoach Louis van Gaal zelfs opgenomen in de selectie voor het WK in Qatar.

Simons ging na het WK vrolijk verder waarmee hij in de eerste seizoenshelft bezig was. Het was echter niet voldoende om PSV aan de felbegeerde landstitel te helpen. De Eindhovenaren legden in april weliswaar beslag op de KNVB Beker en verzekerden zich een paar weken later van een ticket voor de voorrondes van de Champions League, maar het slot van het seizoen verliep allesbehalve rustig. Nog vóór de laatste competitiewedstrijd tegen AZ besloot Van Nistelrooij op te stappen. Simons was er als de kippen bij om op zijn sociale media zijn dank richting de oefenmeester uit te spreken. “Het is wel iets geweest om mee te wegen”, antwoordt Simons in het AD op de vraag of het opstappen van Van Nistelrooij belangrijk is geweest in zijn keuze om te vertrekken bij PSV.

“Hij was degene die mij heeft gebracht en vertrouwen gaf. Als je zo’n trainer hebt die elke dag graag met je werkt, dat is fijn”, vervolgt Simons. Het vertrek van de hoofdtrainer was voor Simons echter niet de doorslaggevende factor om de deur van het Philips Stadion achter zich te laten. “Ik weet niet of ik wél was gebleven als hij was gebleven. Een vertrek was sowieso realistisch. Het was goed om na een mooi seizoen bij PSV hogerop te gaan.”

RB Leipzig

Simons maakte gebruik van een speciale clausule in zijn contract die het mogelijk maakte om voor ‘slechts’ vier miljoen euro terug te keren naar PSG. De Fransen verhuurden hem echter meteen door aan RB Leipzig. Een bewuste keuze, stelt Simons. “Vóór AZ waren er al gesprekken met clubs, toen via mijn zaakwaarnemer. Later bellen veel trainers je zelf op, die gaan hun project uitleggen en zeggen wat ze van je vinden. De trainer van Leipzig wilde me zó graag, en het project van de club zag ik gelijk zitten. Alle andere clubs: ik ben ze dankbaar dat ze de tijd hebben genomen om me te bellen, maar Leipzig sprong er bovenuit.”

De verhuizing richting Duitsland heeft vooralsnog goed uitgepakt voor Simons. In zijn eerste officiële wedstrijd voor RB Leipzig veroverde hij meteen zijn eerste prijs: de Supercup ten koste van Bayern München. Simons kreeg voor zijn optreden tegen de recordkampioen al de nodige lovende kritieken. Die zijn er nadien niet minder op geworden. In de Bundesliga staat de Oranje-international na drie wedstrijden al op twee doelpunten en drie assists. Afgelopen zondag was Simons nog op schitterende wijze trefzeker tegen 1. FC Union Berlin.