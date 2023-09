Xavi Simons helpt RB Leipzig met schitterend doelpunt aan ruime zege in Berlijn

Xavi Simons heeft zich zondagavond van zijn beste kant laten zien bij RB Leipzig. De oud-speler van PSV maakte tijdens zijn eerste weken in Duitsland al veel indruk, maar deed er op bezoek bij 1. FC Union Berlin nog een schepje bovenop. Simons was in de tweede helft op schitterende wijze trefzeker en hielp zijn ploeg daarmee over een dood punt heen. Mede dankzij de Nederlander zegevierde RB Leipzig uiteindelijk met 0-3.

PSV verbaasde vriend en vijand door Simons vorig jaar transfervrij naar Eindhoven te halen. De talentvolle middenvelder had niet veel tijd nodig om de harten van het Eindhovense publiek te veroveren. Simons behoorde in de eerste seizoenshelft tot de absolute smaakmakers van PSV én de Eredivisie en werd door Louis van Gaal zelfs opgenomen in de selectie voor het WK in Qatar. Simons trok die lijn na de winterstop vrolijk door en speelde zich daarmee in de kijker van de Europese top. PSV had er in eerste instantie alle vertrouwen in dat het hem nog minstens één jaar in Eindhoven kon houden, maar hij maakte gebruik van een speciale clausule in zijn contract en keerde terug naar Paris Saint-Germain. De Franse topclub verhuurde Simons meteen aan RB Leipzig.

Die overstap pakt vooralsnog uitstekend uit voor zowel RB Leipzig als Simons. De Oranje-international maakte een kleine maand geleden zijn officiële debuut voor de Duitse topclub in de kraker tegen Bayern München om de Supercup. RB Leipzig won met 0-3 en Simons kreeg na afloop lovende kritieken in de Duitse media. De aanvallende middenvelder was vorige week in de thuiswedstrijd tegen VfB Stuttgart voor het eerst trefzeker voor zijn tijdelijke werkgever. Zijn tweede treffer in de Bundesliga heeft dus niet lang op zich laten wachten. Met een heerlijk geplaatst schot brak Simons zondagavond de ban in de uitwedstrijd tegen 1. FC Union Berlin.

Niet lang na de openingstreffer van Simons moest 1. FC Union Berlin met tien man verder wegens een rode kaart voor Kevin Volland. RB Leipzig nam echter pas in de slotfase verder afstand. Benjamin Sesko bepaalde de eindstand met twee treffers in de laatste vijf minuten van de reguliere speeltijd op 0-3. Simons verzorgde de assist voor de 0-2.