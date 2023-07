PSV komt met 'spetterend aanbod' en wil vóór bepaalde datum reactie Xavi Simons weten

Xavi Simons blijft de gemoederen bezighouden. Het is voor ongeveer de hele voetbalwereld de vraag of de middenvelder annex aanvaller volgend jaar nog bij PSV speelt. Volgens het Eindhovens Dagblad kan het zomaar nog een aantal dagen duren voordat er duidelijkheid ontstaat. De ochtendkrant meldt dat PSV Simons een aanbod heeft gedaan, en uiterlijk half juli wil weten wat de middenvelder daarmee doet.

Dat stellen doorgaans betrouwbare bronnen van het ED. PSV heeft ‘naar PSV-begrippen een spetterend aanbod’ gedaan, en hoopt Simons daarmee te verleiden om nog een jaartje te blijven. Wat de Eindhovenaren nog meer hopen, is dat Simons niet dezelfde weg als Cody Gakpo gaat bewandelen.

Cody Gakpo stond vorige transferzomer in de nadrukkelijke belangstelling van Manchester United, maar blijf uiteindelijk verrassend trouw aan PSV. Enkele maanden later transfereerde de 24-jarige aanvaller alsnog naar Liverpool. De Eindhovenaren hopen niet dat ditzelfde scenario zich voordoet met Simons.

Dinsdag meldde nieuwe trainer Peter Bosz dat hij en Simons een ‘prima gesprek’ hebben gehad over zijn toekomst. De oefenmeester kon verder niks prijsgeven. “Xavi moet zelf zijn beslissing nemen en ik kan niet voor hem spreken. Ik heb hem wel verteld wat ik goed aan hem vind en waar we in mijn ogen nog verder aan kunnen werken, om hem nog beter te maken”, sprak Bosz.