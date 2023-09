Derksen: 'Als je vroeger naar Ajax ging, kon je echt goed voetballen. Er spelen nu alleen maar spelers van Willem II'

Johan Derksen heeft tijdens de uitzending van Vandaag Inside zijn ongenoegen geuit over het beleid van Ajax. De analist zet zijn grote vraagtekens achter de visie van technisch directeur Sven Mislintat, die deze zomer met geld smeet om een team samen te stellen. De Snor vreest dat de Amsterdamse club een sombere periode tegemoet gaat.

“Er wordt een Hansworst als technisch directeur benoemd die een hele eigen visie heeft van onbekende spelers met goede statistische gegevens”, begint Derksen. “Die krijgt de vrije hand, die mag miljoenen uitgeven… En dan hebben ze een toezichthouder, Jan van Halst. Niemand in Nederland neemt hem serieus, behalve de raad van commissarissen van Ajax, waar een ziekenhuisdirecteur en een paar dames inzitten”, gaat hij verder.

Artikel gaat verder onder video

Ajax haalde deze transferzomer liefst twaalf nieuwelingen naar de Johan Cruijff ArenA, waarvan een groot deel nog relatief onbekend waren voor de buitenwereld. “Stel: je koopt er drie, waar je bij voorbaat niet weet of het versterkingen zijn. Dan grijp je als club toch in? Het is nu wel leuk geweest, zeg je dan”, reageert René van der Gijp hierop. “Je moet natuurlijk ook altijd een paar spelers kopen waarvan je weet dat ze er meteen zullen staan”, voegt de oud-voetballer er aan toe. Derksen: “Als je vroeger naar Ajax ging, kon je echt goed voetballen, anders kwam je daarvoor niet voor in aanmerking. Er spelen nou allemaal spelers van Willem II bij Ajax."

Ajax hervat aanstaande zondag de competitie met de lastige uitwedstrijd tegen FC Twente. Vervolgens speelt de ploeg van Maurice Steijn in de Europa League-groepsfase tegen Olympique Marseille, waarna het drie dagen later bezoek krijgt van landskampioen Feyenoord. “Maurice Steijn moet hierdoor aan een dood paard trekken, het is één groot wanbeleid daar. Ik denk dat na FC Twente-uit heel veel duidelijk wordt. Dan kan na drie wedstrijden het seizoen al over zijn”, voorspelt Derksen een donker scenario.