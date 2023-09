"Derksen: 'Hij stelt zich op alsof je met de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika zit te praten'"

Johan Derksen heeft dinsdagavond bij Vandaag Inside andermaal zijn mening gegeven over Wout Weghorst. De spits van Hoffenheim was in de afgelopen week weliswaar tweemaal trefzeker voor het Nederlands elftal, maar na zijn heldenrol in en tegen Ierland ging het vooral over zijn interview met NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg. Volgens Derksen valt het te prijzen dat Weghorst altijd alles geeft, maar mag hij het na wedstrijden heus rustiger aan doen.

Tijdens de dinsdagavonduitzending van Vandaag Inside ging het op een gegeven moment over de huidige generatie spelers van het Nederlands elftal. Presentator Wilfred Genee en vaste gezichten René van der Gijp en Derksen zijn het met elkaar eens dat het huidige Oranje weinig persoonlijkheden heeft. “Je zou eigenlijk nooit meer een profvoetballer hoeven te interviewen. Noem jij maar één voetballer die zinnige teksten heeft of iets leuks te melden heeft”, zei Derksen tegen Van der Gijp. “Ze maken allemaal geluid, maar inhoudelijk zeggen ze niks.”

Artikel gaat verder onder video

Derksen gaat wel heel ver terug, in een reactie op de vraag hierboven. “Van Hanegem, Cruijff… Dat is de generatie die ik nog geïnterviewd heb.” Van der Gijp schiet tóch nog een naam te binnen: Denzel Dumfries. Volgens de voormalig profvoetballer van onder meer PSV is Dumfries, die zowel in de thuiswedstrijd tegen Griekenland als op bezoek bij Ierland ontzettend belangrijk was voor Oranje, de ‘leukste’ speler van het Nederlands elftal. Job Knoester noemt ook Frenkie de Jong, die volgens hem ‘niet spetterend, maar wel leuk is om naar te luisteren’.

Daar kan Derksen zich wel in vinden. Hij vindt De Jong een ‘sympathieke’ jongen. Over Virgil van Dijk is Derksen dan weer niet te spreken. “De aanvoerder die alleen maar clichés uitpraat. En inderdaad Wout Weghorst, die nog steeds een kop heeft alsof hij je wil vermoorden, na de wedstrijd zelfs. En die zich dan opstelt alsof je met de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika zit te praten.” Volgens Knoester moet Weghorst zich wel zo opstellen. “Als Wout niet zo gek was, dan zou hij dit allemaal niet presteren. Die jongen moet gek zijn om te presteren.”

“Als je niet goed kunt voetballen, dan moet je gek zijn om te kunnen presteren”, herhaalde Derksen de woorden van Knoester. “Dat doet hij ook puur op inzet en bezieling. Maar na de wedstrijd mag hij die knop ook wel weer uitzetten hoor, want hij is instaat om iemand op het parkeerterrein nog te slopen.”

Johan Derksen wijst 'de allerslechtste speler uit de selectie' aan bij Oranje